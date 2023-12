Descifran rituales antiguos escritos en tablillas de bambú en China hace 2.000 años

Expertos de la Universidad Tsinghua (China) han descifrado cinco documentos grabados en tablillas de bambú, donde se registran cuidadosamente ritos relacionados con las comidas de los altos funcionarios y un sistema de música ceremonial de hace más de 2.000 años, informa el diario Global Times.

Los investigadores señalaron que estas escrituras, que datan del período de los Reinos Combatientes (del 475 a. C. al 221 a. C.) y la dinastía Qin (del 221 a. C. al 206 a. C.), son "clásicos perdidos, que no se encuentran en la literatura existente".

Las tiras de bambú contienen los siguientes textos: 'Ritos de la comida de un alto funcionario', 'Registro de los ritos de la comida de un alto funcionario', 'Diagrama de los cinco tonos', 'Estilo musical' y 'Temor al cielo y uso del cuerpo'. Estos materiales proporcionan nuevos elementos para estudiar la liturgia, la música y el pensamiento del período anterior a la dinastía Qin.

Entre los más llamativos se hallan el primero, que registra la etiqueta ceremonial del anfitrión y los invitados durante una comida ofrecida por un alto funcionario, y el segundo, que complementa al anterior describiendo las normas a seguir durante el rito específicamente por el oficiante.

El descubrimiento incluye dos libros que permitirán conocer más sobre la teoría musical antigua de China, así como sobre la historia de la música previa a la dinastía Qin.

En el 'Diagrama de los cinco tonos', se dibuja un pentagrama en el centro con cinco notas musicales tradicionales chinas, 'gong', 'shang', 'jue', 'zhi' y 'yu', escritas en las esquinas.

'Temor al cielo y uso del cuerpo' es un documento de filosofía sobre la subjetividad humana compuesto por 17 tablillas, que demuestra el espíritu proactivo del hombre en la etapa de los Reinos Combatientes, aportando insumos para el análisis del pensamiento anterior a Qin, señaló la universidad.