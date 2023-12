"Circo y teatro": López Obrador critica las medidas antiprotestas de Milei en Argentina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes el protocolo contra las protestas que presentó el Gobierno de Javier Milei en Argentina, al tiempo que instó a la ciudadanía a no caer en provocaciones.

"No estoy de acuerdo con esas políticas, es como regresar a lo que no funcionó, eso ya lo aplicó el finado expresidente (Carlos) Menem", dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa.

La víspera, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció un programa que endurece las medidas contra las manifestaciones, ya que faculta a todas las fuerzas de Seguridad federales a actuar contra los bloqueos de calles, sin necesidad de una orden judicial.

#Mañanera | El presidente @lopezobrador_ lamentó lo que sucedió en Argentina con la elección de @JMilei, pero esa fue la voluntad de la mayoría y llamó a los argentinos a no caer en la trampa de la violencia ante las medidas de #Milei de que reprimirá las protestas. @Notimexpic.twitter.com/24AKlrcVhu — Agustín Lozano (@tinlozano1) December 15, 2023

También penaliza a los "autores, cómplices e instigadores" de las protestas y a quienes lleven a niños. Además se creará un registro de las organizaciones que participan en las movilizaciones.

Al ser cuestionado sobre esta estrategia, López Obrador advirtió que el protocolo equivale a que en México quisieran regresar a las épocas del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando abundó la represión social.

"Es lo mismo, nada más que ahora es con más actuación, con más circo y teatro. Le digo al pueblo argentino, como a todos los pueblos del mundo, que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica", señaló.

Prudencia

El mandatario consideró que lo mejor es no exponerse, aunque recalcó que ello no significa dejar de ejercer el derecho a protestar, sino regresar a las enseñanzas que dejaron los legendarios dirigentes políticos pacifistas Mahatma Gandhi (India), Nelson Mandela (Sudáfrica) y Martin Luther King (EE.UU.).

"Quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida. Hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia (…) que no caigan en la trampa de la violencia, porque eso es más sufrimiento, más desgracia", dijo.

López Obrador puso como ejemplo el plantón que realizó durante meses en el centro de la Ciudad de México, cuando se le dio por perdedor en las elecciones presidenciales de 2006.

"Nos robaron la presidencia, no tengo duda de eso, y luego decían: 'qué barbaridad, cómo están tapando las calles' (…), el plantón nos costó muchísimo, pero no se rompió un vidrio y protestamos y seguimos adelante porque sí funciona la no violencia", afirmó.