La danza y las artes marciales ayudan a niños del Donbass a superar la etapa de bombardeos de Kiev

Las tropas ucranianas siguen bombardeando diariamente las localidades de la República Popular de Donetsk, atacando la infraestructura civil. A pesar del constante peligro, los residentes del Donbass intentan llevar una vida pacífica y ayudar a sus niños superar los momentos difíciles.

Los niños de Donbass, muchos de los cuales nacieron bajo el fuego, intentan olvidarse de los ataques ucranianos, bailando en una academia de baile y practicando artes marciales en un centro deportivo, que fueron visitados por RT.

"Soy bailarina desde la niñez. Pero, como mi carrera de artista acabó cuando tenía 18 años, cuando empezó la guerra, decidí empezar a dar clases", recuerda la profesora de danza, Yekaterina Jarlánovskaya. La entrenadora expresó la esperanza de que las chicas a las que enseña tengan un buen futuro. "El arte de la coreografía tiene un nivel muy alto en Rusia, por eso a ellos todo les saldrá muy bien y ya la guerra se habrá acabado para ese momento", destacó.

La academia de danza en la que trabaja abrió sus puertas hace siete años, y sigue ayudando a los niños a empezar una carrera profesional, da oportunidades para soñar sobre el futuro y ayuda a fortalecer la mente y el cuerpo. El centro de aprendizaje enfocado en deportes de contacto también tiene un papel importante para los niños.

El luchador de peso pesado, Jeff Monson, lanzó su propio programa deportivo para niños a los que entrena, de forma gratuita, las técnicas del jiu-jitsu brasileño y el grappling. Según explica, su misión constituye en dar a los pequeños la oportunidad de practicar deportes y distraerse de los bombardeos constantes. "Creo que en estos últimos nueve años probablemente no haya ningún lugar en el mundo que necesite más el deporte que el Donbass. Nuestra misión tiene dos objetivos. Queremos darles a los niños, a todos los niños que quieran, la oportunidad de practicar deportes gratis, que se animen", indicó Monson.

"Si tienes nueve años, imagina que tienes nueve años, llevas nueve años viviendo en la guerra. Si no conoces nada más que la guerra, quieres tener la oportunidad de hacer deporte, de hacer algo más que pensar en los bombardeos a tu alrededor", sostuvo el luchador. Los mismos niños señalaron que los ejercicios los ayudan a distraerse. "Creo que todo el mundo está acostumbrado al conflicto, pero eso no nos impide hacer ejercicio. Por supuesto, hay situaciones en las que quieres hacer ejercicio, pero no puedes", declaró uno de los niños.