Países occidentales proponen a Rusia mantener negociaciones sobre Ucrania, señala Lavrov

El ministro de Exteriores ruso dijo que los líderes occidentales "son hipócritas" cuando aseguran que no discutirán sobre Ucrania si esta no participa en las negociaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que los países occidentales se ponen en contacto con Rusia para proponerle en secreto mantener negociaciones sobre Ucrania.

De acuerdo con sus palabras, los representantes de estos países "son hipócritas" cuando dicen que "no van a discutir nada sobre Ucrania sin Ucrania". "No quiero y no tengo el derecho de dar nombres. Una serie de altos dirigentes de países occidentales, entre ellos un dirigente de un país occidental conocido, varias veces enviaron señales a través de diferentes canales (al menos a través de tres canales diferentes) de por qué no nos reunimos y hablamos sobre qué hacer con Ucrania y la seguridad europea", señaló.

El canciller reiteró que Rusia siempre está dispuesta a participar en negociaciones si "alguien está interesado en poner fin a los intentos de construir su propia seguridad a costa de la seguridad de otros y de menoscabar los intereses legítimos de la Federación de Rusia y los rusos".

Asimismo, el ministro se refirió a las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ha destacado en repetidas ocasiones que Moscú no ha abandonado las negociaciones con Kiev. "Nosotros nunca nos hemos marchado de la negociaciones. No es a nosotros a quien hay que dirigir esta pregunta", enfatizó.