Europa debe rearmarse ante nuevas amenazas, dice el ministro de Defensa alemán

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha manifestado que Europa debería prepararse para nuevas amenazas que podrían "acechar" al continente al final de este decenio, y ser capaz de defenderse mejor.

"Se puede suponer que en la próxima década Estados Unidos estará más involucrado en la región del Pacífico de lo que lo está hoy, independientemente de quién se convierta en el próximo presidente, y a causa de eso habrá una reducción, esperemos que solo moderada, de la participación estadounidense en Europa", afirmó.

"Esto significa que los europeos debemos aumentar nuestro compromiso para garantizar la seguridad en nuestro continente", dijo el ministro en una reciente entrevista. "Por ejemplo, a la industria de defensa le llevará tiempo aumentar su capacidad. Ahora nos quedan entre cinco y ocho años para ponernos al día, tanto en las Fuerzas Armadas como en la industria y en la sociedad", señaló.

Pistorius expresó también que la formación de un nuevo Gobierno en Varsovia debería permitir a los países del Triángulo de Weimar (Alemania, Francia y Polonia) desarrollar más su cooperación militar. "Necesitamos encontrar la mejor manera de establecernos en el flanco oriental sobre la base de los planes de defensa de la OTAN", aseveró el ministro, que tiene intención de viajar a Polonia cuanto antes el próximo año.

Por otro lado, admitió que a día de hoy el Ejército alemán no sería capaz de participar en importantes misiones extranjeras. "Soy realista y no un soñador. De momento no nos veo repitiendo misiones de tan gran escala como Afganistán o Mali. Pero creo que las misiones pequeñas, especialmente en el ámbito del asesoramiento militar o la cooperación con países que tal vez no compartan todos nuestros valores, son esenciales", concluyó.