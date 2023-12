Pekín: El intento de la OTAN de avanzar hacia Asia-Pacífico podría provocar una confrontación de bloques en la región

El avance de la OTAN en Asia-Pacífico provocará el deterioro de la estabilidad en la región. Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una sesión informativa celebrada el 15 de diciembre.

"El intento de la OTAN de avanzar hacia el este, hacia la región Asia-Pacífico, no se ajusta a su mandato como organización de defensa regional y solo conducirá a una confrontación de bloques en Asia y saboteará la paz y la estabilidad regionales", afirmó.

Estas palabras se produjeron en respuesta a la petición de un corresponsal de TASS de que comentara la afirmación del presidente ruso, Vladímir Putin, de que tales acciones de la organización "obviamente va más allá" de sus objetivos estatutarios.

Mao Ning también elogió las relaciones entre Pekín y Moscú, que, en su opinión, "superan el modelo de la alianza político-militar de la Guerra Fría y es fundamentalmente diferente de las agrupaciones exclusivas y la confrontación de bloques que practica la OTAN".

Cooperación reforzada

China aprecia la postura positiva del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre las relaciones entre ambos países, que "mantienen un crecimiento sano y constante", declaró la portavoz.

"Hemos tomado nota y apreciamos mucho los comentarios positivos del presidente Putin sobre las relaciones entre China y Rusia", declaró en respuesta a la petición de un periodista de que comentara las palabras de Putin sobre la cooperación entre Moscú y Pekín.

Según la portavoz, "las dos partes se han adherido sistemáticamente al principio de no alineamiento, no confrontación y no dirección contra terceros" y han promovido la cooperación en diversos campos. El desarrollo de las relaciones entre Moscú y Pekín "sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo" ha aportado grandes beneficios a los pueblos de China y Rusia, añadió.

Anteriormente, el presidente ruso había declarado en una rueda de prensa que la cooperación entre Rusia y China había alcanzado un nivel sin precedentes. Subrayó que Rusia y China cooperan en los ámbitos militar, económico y humanitario, pero no van a crear alianzas ni actuar contra terceros países.