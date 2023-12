Pillan a un empleado del Senado de EE.UU. filmando porno gay en la sala de audiencias

Un miembro del personal del Congreso estadounidense ha sido acusado de grabar un video pornográfico en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con otro hombre en una sala de audiencias del Senado. Las imágenes fueron difundidas este sábado por Henry Rodgers, corresponsal de The Daily Caller.

Además del video pornográfico amateur, que inicialmente fue publicado en un grupo privado para homosexuales en política, se filtró una fotografía en la que se ve al empleado desnudo a cuatro patas sobre una mesa a la que suelen sentarse los senadores para hacer preguntas durante las audiencias.

Aunque la identidad del hombre no ha sido confirmada, los medios ya reportaron que se trata de Aidan Maese-Czeropski, miembro del personal del senador demócrata Ben Cardin. Cabe señalar que posteriormente, desde la oficina de Cardin, informaron que Maese-Czeropski "ya no es empleado del Senado" de EE.UU, pero no hicieron más comentarios al respecto.

Por su parte, el propio empleado publicó un comunicado en su cuenta de LinkedIn, en el que declaró: "Aunque algunas de mis acciones en el pasado han demostrado mal criterio, amo mi trabajo y nunca faltaría al respeto a mi lugar de trabajo. Cualquier intento de caracterizar mis acciones de otra manera es falso y voy a explorar las opciones legales que tengo a mi disposición en este asunto".