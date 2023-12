Rusia no representa una amenaza para la OTAN y la UE, dice el ministro de Exteriores húngaro

Peter Szijjarto declaró que no cree que Moscú ataque a los países europeos de la parte oriental de la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha afirmado que, en su opinión, Rusia no supone ninguna amenaza para los países europeos, la mayoría de los cuales son miembros de la OTAN.

Durante una reciente entrevista, Szijjarto declaró que no cree que Moscú "vaya a atacar" a ningún Estado que forma parte de la Alianza Atlántica, incluidos los países europeos ubicados en la parte oriental de la Unión Europea.

El ministro explicó que la OTAN es la "alianza de seguridad y defensa más fuerte del mundo" y, según el quinto artículo del Tratado, si alguno de sus miembros es atacado debe considerarse un ataque contra toda la alianza.

"Una completa tontería"

Por su parte, el propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha calificado de "una completa tontería" la afirmación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Moscú podría atacar a un país del bloque militar. "Creo que el presidente Biden lo entiende, esto es solo una figura retórica para justificar su política errónea hacia Rusia", señaló el mandatario.

Putin afirmó que Moscú "no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar contra los países de la OTAN". "No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos. Estamos interesados ​​en desarrollar las relaciones", explicó Putin.

Al mismo tiempo, el presidente subrayó que Rusia no tiene ningún problema con los países miembros de la OTAN. "Son ellos los que crean problemas con nosotros artificialmente, porque no quieren tener un competidor como Rusia. Eso es todo", aseguró Putin.

Las predicciones de Biden

La semana pasada, Biden afirmó que, si no se aprueba el paquete de ayuda militar para Ucrania solicitado por la Casa Blanca, EE.UU. acabará enredado en una guerra con Rusia. "Cualquier interrupción en los suministros para Ucrania claramente fortalece la posición de Putin", indicó Biden.

El inquilino de la Casa Blanca precisó que, si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, EE.UU. está "comprometido como aliado" de la Alianza "a defender cada pulgada del territorio" del bloque militar. "Entonces tendremos algo que no estamos buscando y que no tenemos hoy en día: las tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas", agregó.