La eficacia de los hombres movilizados forzosamente es "casi nula", dice el jefe de la Inteligencia ucraniana

En medio de una aguda escasez de personal en el Ejército ucraniano, la eficacia de los ucranianos movilizados por la fuerza es prácticamente nula, declaró el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kiril Budánov, en una entrevista publicada este domingo. Además, se informa que, debido a este déficit de efectivos, el Gobierno está estudiando la posibilidad de movilizar a mujeres.

De acuerdo con Budánov, aunque actualmente las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con 1,1 millones de efectivos, las autoridades no pueden movilizarlos a todos, ya que una cantidad significativa de estos intentan evitar ser enviados al frente, y las oficinas de reclutamiento no disponen de un número tan elevado de militares para hacerlo. "No tenemos tanta gente dispuesta a hacer cualquier cosa", dijo, subrayando que el número de los soldados en el campo de batalla debe mantenerse constante en medio de la enorme cantidad de bajas.

Además, señaló que la eficacia de los ucranianos movilizados en el último año es casi nula. "Todos los que quisieron, vinieron en los primeros 6 meses. [...] Si no encuentras motivación para estas personas, no importa cuánto las obligues o las presiones con las normas de la legislación, su eficacia será casi nula. Esto es lo que ha estado ocurriendo últimamente", afirmó.

En este contexto, el jefe de la Inteligencia expresó su descontento por el hecho de que la mayoría de los ciudadanos ucranianos "no tiene la sensación de que defender el país sea su deber sagrado". "Todos apoyan a Ucrania, pero todos huyen", añadió. Al mismo tiempo, según sus palabras, la movilización forzosa, durante la cual comisarios militares golpean a los hombres y les empujan adentro de sus vehículos para entregarlos a las oficinas de reclutamiento, continuará.

📌 Una región ucraniana donde más a menudo se emplean métodos violentos de reclutamiento es la de LvovUn video publicado en redes muestra a comisarios militares empujando a un hombre a un coche y arrebatándole el teléfono a una mujer que intentaba grabar la detención ilegal. pic.twitter.com/56UY5eEfeS — Sepa Más (@Sepa_mass) December 2, 2023

Movilización de las mujeres

Estas declaraciones se produjeron en medio de que las autoridades ucranianas están elaborando un nuevo proyecto de ley destinado a modificar el proceso de movilización. Así, la presidenta adjunta del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, Mariana Bezúglaya, ya ha revelado en sus redes sociales algunos detalles de la ley, entre ellos la reducción de la edad de reclutamiento para la movilización de 27 a 25 años y el endurecimiento de las restricciones a los derechos de quienes eluden la movilización.

Sin embargo, el cambio más importante se refiere a la movilización de las mujeres de entre 25 y 60 años. Si se aprueba esta cláusula del proyecto de ley, las ciudadanas de Ucrania estarán sometidas al servicio militar, al igual que los hombres, por lo que podrán ser movilizadas en cualquier momento.

Cabe señalar que, aunque se espera que las mujeres solo puedan ser movilizadas para puestos no relacionados con el combate, por ejemplo como médicos, o solo de forma voluntaria, Bezúglaya dio a entender que la ley no pretende especificar que estos "puestos no relacionados con el combate" deban ser solo en retaguardia.

Según el medio ucraniano Strana, la adopción de esta medida podría tener consecuencias graves, como la salida masiva de mujeres del país, lo que supondría un grave problema para la demografía, así como para la economía de Ucrania.

Además, si el Gobierno decide cerrar la posibilidad de cruzar las fronteras a las mujeres, esto podría provocar tensiones sociales muy fuertes dentro del país, y el apoyo a la Oficina del presidente, Vladímir Zelenski, disminuirá considerablemente.