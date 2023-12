Muere el legendario piloto estadounidense Robert Pardo, famoso por una arriesgada maniobra en la Guerra de Vietnam

Robert 'Bob' Pardo, leyenda de la Fuerza Aérea estadounidense, célebre por su acción altruista conocida como el "empuje de Pardo", con la que salvó la vida a sus compañeros durante la Guerra de Vietnam, murió a los 89 años el pasado 5 de diciembre en Texas.

El "empuje de Pardo"

El portal Veterans in Blue de la Fuerza Aérea describe que durante una misión de bombardeo en el norte de Vietnam, el 10 de marzo de 1967, Pardo pilotaba un F-4C Phantom junto a otro avión del mismo modelo cuando recibieron impactos de los cañones antiaéreos de las defensas enemigas. El otro avión resultó más dañado y comenzó a perder combustible, una situación que comprometía su capacidad de regresar a territorio aliado. Pardo temía que sus compañeros fueran apresados e inmediatamente ejecutados si caían en manos del enemigo, por lo que ingenió una arriesgada maniobra para ayudarlos.

La maniobra, conocida como el "empuje de Pardo", consistió en usar el gancho retráctil en la parte inferior del avión de sus compañeros, que se utiliza para ayudar en el aterrizaje, como una barra para empujarlos con el morro de su avión hasta territorio aliado. Cuando todos los tripulantes estaban en una condición segura pudieron eyectarse y fueron rescatados.

De héroe a consejo de guerra

The New York Times recoge este domingo que Pardo rememoró que en muchas ocasiones le preguntaron acerca de cómo pudo tener el coraje de tomar esa decisión, sabiendo que el parabrisas de su avión se podía romper y poner en riesgo su propia vida. "Mi papá me enseñó que cuando tu amigo necesita ayuda, tú ayudas", respondió. "No podría haber llegado a casa y decirle que ni siquiera intenté nada porque eso es exactamente lo que él me habría pedido. Él habría dicho: '¿Lo intentaste?'", agregó Pardo.

Antes de ser reconocido como héroe por su hazaña aérea, Pardo tuvo que enfrentar un consejo de guerra, al ser acusado de sacrificar su avión multimillonario en el rescate. Finalmente, ya libre de las acusaciones, su valor fue reconocido con la Estrella de Plata, la tercera máxima condecoración militar. También recibió en vida otros galardones por su servicio en la Fuerza Aérea, de donde se retiró con el grado de teniente coronel en 1974.