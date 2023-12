Senador: EE.UU. planea limitar la cifra de refugiados ucranianos para obtener nueva ayuda para Kiev

Los legisladores republicanos han manifestado que no respaldarán la ayuda adicional para Ucrania si no se incluyen nuevas disposiciones para la seguridad fronteriza estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos están considerando limitar el número de refugiados de Ucrania como parte de un próximo acuerdo del Congreso estadounidense para asignar un nuevo paquete de ayuda a Kiev, admitió el senador demócrata Joe Manchin durante una entrevista concedida el domingo al programa 'State of the Union' del canal de televisión CNN.



"Así es", confirmó el político del Partido Demócrata después de que el presentador, Jake Tapper, dijera que "los negociadores en el Senado están considerando requisitos más estrictos" para las personas que llegan a EE.UU. y "quieren exigir asilo", incluyendo afganos y ucranianos.

En este sentido, Manchin hizo hincapié en que el futuro acuerdo del Senado con la Administración del presidente Joe Biden "cambiará las cosas", añadiendo que "es necesario detener la peligrosa inmigración de todo el mundo".

Asimismo, indicó que el posible acuerdo de la Cámara Alta del Congreso sobre la frontera estadounidense podría llegar esta misma semana, algo que —detalló— podría desbloquear los fondos adicionales para Ucrania e Israel.

"Frontera bajo control"

"Creo que nuestros negociadores republicanos y demócratas, que son realmente diligentes, están haciendo un gran trabajo y, básicamente, con la Casa Blanca involucrada se han comprometido a tener esta frontera bajo control", señaló. "Eso es lo que realmente espero y creo que veremos algo la semana que viene y nos mantendremos ahí hasta que lo consigamos", agregó.

Además, comentó que las negociaciones en el Senado están avanzando, asegurando que está "muy animado" y es "muy optimista", pero advirtió que la Cámara de Representantes no conseguirá "nada" sin llegar a una solución bipartidista.

Los legisladores republicanos han manifestado que no respaldarán la ayuda adicional a Ucrania si no se incluyen nuevas disposiciones para la seguridad fronteriza estadounidense. En caso de que el Congreso no adopte medidas antes de finales de año, se agotarán los fondos destinados para el país eslavo, advirtió la Administración Biden.