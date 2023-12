"Rusia es un actor necesario": Brasil quiere que Putin participe en la cumbre del G20

Las autoridades brasileñas quieren que el presidente ruso, Vladímir Putin, asista a la próxima conferencia del G20 que tendrá en el segundo semestre de 2024 en Río de Janeiro.

En una entrevista al portal UOL, Celso Amorín, principal asesor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que "sin Rusia la conferencia quedaría incompleta".

"Si vamos a hablar de temas como la reforma de la gobernanza global, ¿cómo podemos ignorar a Rusia? Rusia es un actor necesario", apuntó. Del mismo modo, Amorín consideró que la ausencia de Putin "va en contra de los intereses del G20".

Brasil, presidente del bloque, recibirá a todos los líderes en la cúpula. En lo que se refiere a Putin, a mediados de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra él, alegando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra.

Desde Moscú se consideró "inaceptable" la decisión, al tiempo que se detalló que las decisiones de la CPI "no tienen ninguna importancia" para Rusia, ya que "el país no es parte del Estatuto de Roma", documento constitutivo del tribunal, y "no tiene ninguna obligación en virtud del mismo".

Aunque Brasil sí es signatario del Tratado de Roma, Amorín cuestionó su aplicación. "La CPI fue creada en una época en la que yo era embajador de la ONU y fue vista como un progreso. Pero el hecho es que las grandes potencias se quedaron fuera. ¿Solo vale para los otros? ¿O para un país declarado enemigo de Occidente? ¿Dónde están los otros que cometieron crímenes de guerra?", cuestionó.

En septiembre, Lula dejó claro que Putin no tendría riesgo de ser arrestado si viajaba a Brasil. "A nosotros nos gusta tratar bien a la gente. Así que creo que Putin podrá ir fácilmente a Brasil. Puedo decirles que, si yo soy el presidente de Brasil y él viene a Brasil, no hay razón para que lo detengan", declaró.

Por otro lado, en referencia a las negociaciones para la paz entre Ucrania y Rusia, Amorín consideró en la entrevista que no cree que "lleguen pronto".

"Lo que creo es que tendremos un armisticio, sin una definición jurídica formal de qué tierras van a quién. Pero en base a la situación sobre el terreno, tal vez con algunas correcciones", destacó.

