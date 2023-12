Ministro de Economía argentino ratifica que habrá privatización de empresas estatales "en corto plazo"

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ratificó que la administración de Javier Milei, quien asumió el poder el pasado 10 de diciembre, privatizará las empresas del Estado que se puedan en el "corto plazo".

"Las [empresas del Estado] que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar. Las que no se puedan privatizar, porque es más difícil por razones técnicas, se va, por supuesto, a tratar de mejorar sus cuentas", dijo el titular de Economía en entrevista en La Nación+ la noche del domingo.

Añadió, en el mismo sentido, que "toda empresa que sea ineficiente, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarla". En ese saco incluyó a Aerolíneas Argentinas, como "un ejemplo" de esa supuesta ineficiencia.

Sin embargo, comentó que "hay un equipo hoy evaluando cada una [de las empresas estatales]", porque aún no está definido exactamente cuales de las firmas irán a privatización.

"No soy el indicado para decirte cuáles sí o cuáles no, porque no estoy empapado en los números hoy de cada una de esas empresas", agregó en la entrevista.

La privatización del mayor número posible de empresas públicas es una de las promesas de campaña de Milei, junto con la dolarización del país, el avance hacia la supresión del Banco Central, entre otras políticas.

"Déficit cero"

Caputo afirmó en la entrevista que "en el mediano plazo" los argentinos estarán "encaminados a ser un país mejor" e indicó que una de las prioridades del Gobierno es "ir a déficit cero".

Señaló que las medidas del programa económico de la administración de Milei, presentadas el pasado martes, "fueron muy bien recibidas".

"Se concentró en reducción del gasto público, desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, gastos administrativos", mencionó al respecto.

El paquete de medidas incluye una devaluación del 50 % del peso, una fuerte reducción de los cargos públicos, la quita de subsidios a las tarifas de energía y el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la suspensión de las nuevas obras públicas, la apertura indiscriminada de importaciones, entre otras.

En cuanto al tema de precios, advirtió que los próximos meses serán de "inflación dura".

"El control de precios no funciona nunca. Van a ser meses de inflación dura. Pero hay que dar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando van a ser para revertir ese proceso. La inflación va a tender a ceder y las cosas se van a encaminar", vaticinó.