Quién es la 'madrina', la diputada vinculada a una de las 'milicias' más poderosas de Brasil

Justiça manda afastar deputada estadual Lucinha por suspeita de ligação com a milícia de ZinhoO Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do cargo, por tempo indeterminado, da deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, do PSD. pic.twitter.com/lmgpSMWBs6