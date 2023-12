"Sinvergüenza": Álvaro Uribe niega acusaciones del exparamilitar colombiano Salvatore Mancuso

El expresidente colombiano Álvaro Uribe rechazó tajantemente las nuevas acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró que se había reunido el líder del Centro Democrático (CD) en la finca El Ubérrimo.

"Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por El Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba", escribió el exmandatario en la red social X, en un mensaje en el que también afirmó: "Tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario".

Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba. Esta finca está cruzada por vias públicas y la casa está sobre una via, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el Cr… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 17, 2023

La finca, propiedad de Uribe, habría sido el escenario del encuentro con el excomandante del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mancuso sostiene que acudió a ese lugar al menos en una ocasión, aunque no dio detalles sobre el contenido de la reunión ni la fecha en que se produjo.

Estas afirmaciones se enmarcan en la oferta de declaraciones que ha hecho Mancuso, en su búsqueda de que la Jurisdicdión Especial para la Paz (JEP) asuma su proceso judicial en Colombia. En este contexto ha aparecido el nombre de Uribe, como parte de las presuntas relaciones políticas con el paramilitarismo.

Por primera vez desde que fue aceptado por la Jep habla el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Pueden escuchar la entrevista en #AFondo por @spotify y todas las demás plataformas digitales. También la pueden leer en ⁦@estoescambio⁩ https://t.co/iGzVeuHghZ — María Jimena Duzán (@MJDuzan) December 17, 2023

"Usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población. Pregúnteles si no me vieron entrar a la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme en El Ubérrimo", dijo Mancuso en entrevista con María Jimena Duzán.

Además, el exparamilitar aseguró que varias de las declaraciones que dio ante Justicia y Paz no tuvieron profundidad porque no se le otorgó la información que requería, ni tampoco tenía garantías para él y su familia.

Del mismo modo, Mancuso aseguró que Uribe ha tratado de comunicarse con él supuestamente para que se retracte de algunas de sus afirmaciones. "Me ha mandado con cónsules, me ha mandado con un abogado: que, por favor, le dé una declaración por escrito sobre que él no tuvo nada que ver", dijo.

El exparamilitar también reiteró la convivencia total que hubo entre la fuerza pública y los paramilitares o autodefensas, en medio del conflicto armado: "Durante años, repito, compartimos el poder militar, el poder político con ellos, lo que los hace cómplices porque apoyaron o miraron para otro lado. Hubo negligencia y eso llevó a la expansión y el poder de las autodefensas", aseveró.