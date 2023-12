"Vamos a cumplir": López Obrador acatará otra sanción del ente comicial en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México sancionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente haber llamado a votar por su partido, el oficialista Morena, durante un discurso que pronunció el mandatario el 10 de diciembre en el Estado de México.

"Ahora me acaban de sancionar los del INE. Vamos a cumplir", informó López Obrador en el marco de su conferencia matutina de este lunes, celebrada en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

"Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez (...) porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba y no tenía mayoría calificada en el Congreso no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional", explicó.

#Enteretate| #INE ordena retirar llamado al #PlanC de #AMLO.“Vamos a cumplir. @INEMexico me esta pidiendo que quite un discurso de #Almoloya porque hablé que había que votar no solo por la presidencia sino también por legisladores...Que pedía voto por @PartidoMorenaMx, ¡cuando… pic.twitter.com/WN0a4ouDFZ — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) December 18, 2023

En este contexto, el mandatario negó que en su discurso hiciese un llamado al voto por Morena, como habría argumentado el INE, el organismo encargado de organizar las elecciones en México y que, para cuidar la equidad, tiene la facultad de imponer sanciones a los funcionarios que hacen un llamado al voto. "No es cierto", respondió López Obrador.

Discurso en Almoloya

En un evento junto a la gobernadora morenista del Estado de México, Delfina Gómez, López Obrador habló del presupuesto del 2024 que fue aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso.

"Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado", dijo el jefe del Estado el pasado 10 de diciembre.

"Como ganamos la Presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto. Eso también se los quiero dejar de manifiesto: que los legisladores del movimiento de transformación han ayudado", añadió desde Almoloya.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!