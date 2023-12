Empresas petroleras y navieras paralizan los envíos por el mar Rojo: ¿Cómo afecta al sector?

Expertos niegan la posibilidad de un bloqueo del mar Rojo total por parte de los hutíes porque no tienen buques de guerra oficiales con los que establecer un cordón.

Los rebeldes hutíes de Yemen han intensificado los ataques contra los barcos que cruzan el mar Rojo, una importante arteria comercial, tras la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, informó AP.

Inicialmente, solo fueron atacados barcos vinculados a Israel, pero desde entonces, la amenaza al comercio ha aumentado a medida que buques portacontenedores y petroleros con pabellón de países como Noruega y Liberia también han sido atacados o disparados mientras cruzaban la vía fluvial entre África y la península arábiga, donde pasa alrededor del 10 % del comercio mundial.

Los ataques de militantes a barcos comerciales han provocado que las principales compañías navieras se nieguen a transportar carga por el mar Rojo. Según informó Reuters, entre las empresas que han decidido suspender el transporte marítimo debido a los ataques de los hutíes se encuentran la mayor naviera del mundo, la danesa A.P. Moller-Maersk, la naviera alemana de contenedores Hapag-Lloyd, la naviera mediterránea Mediterranean Shipping Company (MSC) y el grupo naviero francés CMA CGM.

Maersk anunció que, debido al creciente número de ataques, incluso contra sus barcos, se introducirá oficialmente un cargo de riesgo adicional de emergencia para toda la carga de los clientes, descargada en las terminales israelíes. La medida se aplicará a las importaciones de carga procedente de Israel a partir del 8 de enero de 2024.

Además, las compañías navieras Evergreen, Orient Overseas Container Line (OOCL), así como la empresa de transporte taiwanesa Yang Ming anunciaron el cese de los envíos a través de esta región.

Por su parte, la compañía petrolera británica BP anunció el martes que suspende indefinidamente el suministro de petróleo y gas a través de la región, señalando un "deterioro de la situación de seguridad" en medio de tensiones en Medio Oriente, informó The Guardian. Así, BP se convirtió en la primera compañía petrolera en detener directamente sus propios envíos.

"Mantendremos esta pausa de precaución bajo constante revisión continua, sujeta a las circunstancias que se desarrollan en la región", citó el medio un comunicado de BP, que señala que la seguridad de su tripulación es la prioridad de la compañía. La petrolera belga Equinor ASA también decidió retirar sus buques de la región por motivos de seguridad.

Aumento de los precios del petróleo

Debido a que algunas compañías petroleras, así como las compañías navieras, decidieron suspender el envío a través de esta región, los precios del petróleo han aumentado significativamente. Así, el petróleo Brent, de referencia mundial, subió un 2,8 % y se cotizó por encima de los 78 dólares, informó Bloomberg.

Sin embargo, el medio enfatizó que, a pesar de los riesgos geopolíticos, el petróleo ha bajado más de un 20 % desde su máximo de finales de septiembre y ha bajado un 9 % en lo que va del año en medio del aumento de los suministros de petróleo de esquisto de EE.UU., y el escepticismo sobre los recortes prometidos en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+).

Precio de las acciones

Las acciones de las compañías navieras también subieron de precio ante las expectativas de que los ataques de los hutíes a los portacontenedores en el mar Rojo provoquen un aumento del coste del transporte de mercancías debido a la disminución de la oferta, reportó Bloomberg.

Así, el índice de las empresas japonesas de transporte de mercancías subió de precio un 5,8 %, las acciones de la surcoreana Korea Line y la china Ningbo Ocean Shipping subieron de precio un 10 %, el valor de los títulos de las chinas Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping y Cosco Shipping Energy Transportation en el pico del 18 de diciembre subió más de un 8 %.

"Un mayor grado de inestabilidad"

Algunos barcos han decidido tomar una ruta diferente que es más larga, alrededor de África y el cabo de Buena Esperanza, dijo Noam Raydan, investigadora principal del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. Según ella, esto alarga el viaje de unos 19 días a 31 días, dependiendo de la velocidad del barco, lo que a su vez aumentará los costos y las demoras.

El buque Galaxy Leader, en poder de fuerzas hutíes, se ha convertido en una atracción turística que atrae a decenas de visitantes que hacen cola en la playa de Al Jazirah para verlo. pic.twitter.com/JoJew8n7A4 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 6, 2023

Además, debido a la creciente frecuencia de los ataques hutíes, los costes de los seguros han aumentado. En este sentido, Munro Anderson, jefe de operaciones de Vessel Protect, que evalúa los riesgos militares marítimos y ofrece seguros, dijo que los recientes ataques muestran una mayor amenaza para los barcos en el mar Rojo y representan un "impedimento significativo" para el comercio.

Hay "un mayor grado de inestabilidad a la que se enfrentan los operadores comerciales en el mar Rojo, que probablemente seguirá viendo aumentos de las tarifas en el corto y medio plazo", afirmó.

La misma tendencia fue reportada por David Osler, editor de seguros de Lloyd's List Intelligence, que proporciona análisis de la industria marítima global. Los costos de seguro se han duplicado para los transportistas que viajan a través del mar Rojo, lo que podría agregar cientos de miles de dólares al viaje de los barcos más caros, dijo. Al mismo tiempo, subrayó que para los armadores israelíes han aumentado significativamente más que para otros barcos, un 250 %, y señaló también que algunas aseguradoras no los cubren en absoluto.

Osler espera que los costes de los seguros sigan aumentando, pero cree que la situación debería empeorar, como la pérdida de varios barcos, para aumentar significativamente los precios y obligar a algunos armadores a reconsiderar su movimiento en la región.

¿Es posible que los hutíes bloqueen el mar Rojo?

Los expertos dicen que un bloqueo del mar Rojo por parte de los hutíes es poco probable porque no tienen buques de guerra oficiales con los que establecer un cordón. Además, buques de guerra estadounidenses, franceses y de otras coaliciones patrullan la zona, manteniendo abierta la vía fluvial.

Aun así, según AP, los ataques de los hutíes "no se toman a la ligera", dijo John Stawpert, representante de la cámara naviera, señalando que gran parte del comercio pasa por el mar Rojo al ser una línea de suministro muy importante para Europa y Asia. También subrayó que la zona de influencia de los hutíes en la vía fluvial sigue siendo limitada.

"Simplemente no veo la posibilidad de que los hutíes cierren el transporte a través del mar Rojo [...]. Simplemente no es así como funciona la industria naviera. No es así como respondemos a amenazas como esta. Haremos todo lo posible para mitigar dichas amenazas y mantener el flujo comercial", subrayó.