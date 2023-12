Ordenan prisión preventiva de 36 meses contra el líder del partido Perú Libre

La Corte Nacional de Justicia Especializada del Perú dictó este lunes una medida de prisión preventiva contra el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien está bajo investigación penal por lavado de activos y organización criminal.

Para argumentar su fallo, el juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, argumentó que Cerrón faltó a las condiciones que le habían sido impuestas en su libertad condicional, a saber: presentarse al control de registro biométrico mensualmente, no ausentarse de su localidad de residencia sin permiso de las autoridades, no comunicar sus actividades al juzgado y no establecer contacto con imputados, testigos y peritos del caso.

Del mismo modo, el togado señaló que, tal y como argumentó el Ministerio Público, Cerrón no compareció en el Tribunal cuando se le citó y, en su lugar, optó por "dirigirse a la autoridad fiscal con términos negativos", en referencia a mensajes que publicó el imputado en las redes sociales.

"El imputado, ante la primera oportunidad de eludir las reglas impuestas, prefirió ponerse lejos del alcance, no solamente de este juzgado sino también del Ministerio Público y de la autoridad policial, al emprender la fuga del domicilio en donde reside", argumentó Ayala.

El juez manifestó que la medida de prisión preventiva "permitirá sujetar al imputado" al proceso, una vez que sea ubicado y detenido. Para ello, la Justicia dispuso su captura nacional e internacional.

Además, aclaró que el plazo de 36 meses será computado cuando Cerrón sea ubicado y capturado por las autoridades, y se tendrá en cuenta que 12 meses del total asignado a la prisión preventiva ya fueron cumplimentados.

Audiencia inaplazable

La semana previa el Poder Judicial del país suramericano citó a las partes –el Ministerio Público y la defensa del acusado– y anunció la fecha de la audiencia, que es "de carácter inaplazable", lo que significa que no podría ser suspendida o demorada bajo ningún alegato.

Dos días más tarde se conoció que el juez a cargo de la causa también evaluaría "el pedido presentado por el investigado Vladimir Cerrón", que solicitó "variar su comparecencia con restricciones por comparecencia simple".

Mensaje previo

Antes de la orden, Cerrón difundió un video en el cual calificó de "usurpadora" a la jefa de Estado peruana, Dina Boluarte, y criticó tanto a su antecesor, el exmandatario Pedro Castillo, como a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

"El problema para el pueblo no radica en vencer a Keiko Fujimori y su partido, sino en vencer al sistema neoliberal fujimorista, estructurado en el Estado hace 30 años", expresó. "La derrota a Keiko Fujimori no es suficiente, llegar a Palacio de Gobierno tampoco", añadió.

En el material audiovisual, de casi seis minutos, Cerrón expuso un plan estratégico para "desmontar la estructura mercantilista, privatista y entreguista" del Perú, pero no se refirió a su estatus judicial.

En paradero desconocido

Cerrón se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 5 de octubre, cuando un tribunal lo sentenció en segunda instancia a tres años y seis meses de prisión tras haber sido encontrado culpable de colusión en el caso 'Aeródromo Wanka', ocurrido en 2014, cuando ejercía como gobernador regional del departamento de Junín, recoge Exitosa.

Según la versión de los fiscales, Cerrón y otros funcionarios de su administración incurrieron en colusión al haber autorizado la construcción de un aeródromo en la región, a contrapelo de la postura del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que determinó en un informe técnico que ya había uno y no se precisaba de otro, llama a recordar La República.

Al no presentarse ante la justicia en octubre, el político fue declarado en fuga y la Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta de localización azul efectiva en 194 países de los cinco continentes, pues se estima que podría intentar abandonar el país a través de pasos fronterizos irregulares rumbo a Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Países Bajos o Venezuela.

Del mismo modo, el Gobierno peruano ofreció una recompensa de 25.000 dólares para quien pudiera ofrecer información relevante que condujera a su localización efectiva o su captura.

Mientras, familiares de Cerrón y voceros de la izquierda política como el congresista Alex Flores han criticado el accionar de la justicia peruana y han asegurado que "hay tintes de persecución judicial contra líderes de la izquierda", señalamientos que han sido refutados por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Vladimir Cerrón calificó la sentencia de octubre como "prevaricadora" y "arbitraria", basada en "una causa que no existe" y en "un caso prescrito", para el que no existía "acusación fiscal". Pese a que su localización es desconocida por las autoridades, ha seguido utilizando su cuenta de X para pronunciarse sobre diversos temas de la actualidad política de su país y la región.

