Congresista peruana vinculada a presunta red criminal viaja a España tras enterarse que la detendrían

La congresista del partido peruano Avanza País, Patricia Chirinos, viajó a España luego de que ella misma afirmara que pedirían una detención preliminar en su contra, que hasta ahora no se ha producido, en medio de señalamientos de formar parte de una presunta red criminal.

"He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera totalmente arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar", afirmó Chirinos el domingo por la noche.

En un video publicado en X, recordó que "solo ella" presentó denuncias contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo —en su caso fue una moción de vacancia—, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre otras.

Y precisamente acusó a Vizcarra, Ávalos y a la JNJ de formar parte de una "mafia caviar" en su contra. "Es todo un grupo de personas, incluso algunos periodistas", manifestó este lunes a la emisora local RPP.

Supuestos vínculos delictivos

La tarde del viernes, antes de que el Congreso debatiera la posible "remoción inmediata" de los integrantes de la JNJ, la unidad de investigación del canal Nativa reveló que Chirinos es una de las parlamentarias investigada por la Fiscalía de la Nación.

Fuentes señalaron que Jaime Villanueva, ex asesor principal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mencionó a Chirinos y a otros ocho legisladores que son indagados en el marco del caso 'La fiscal y su cúpula del poder'.

Villanueva aceptó ser colaborador eficaz luego de que fuese detenido producto de la investigación contra Benavides, acusada de liderar una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Y según su declaración, Chirinos se encargaba de cabildear con sus colegas a favor de la fiscal.

"Yo no tengo nada que negociar con la Fiscalía, porque yo no tengo ninguna denuncia, ningún proceso, nada abierto. Yo he sido política por más de 20 años y no tengo nada que la Fiscalía me pueda ofrecer", respondió Chirinos.

"Yo no tengo nada que negociar con la Fiscalía, porque yo no tengo ninguna denuncia, ningún proceso, nada abierto. Yo he sido política por más de 20 años y no tengo nada que la Fiscalía me pueda ofrecer", respondió Chirinos.

Como todos los años, tenía programado un viaje a España para pasar las fiestas. Esto es algo que siempre hago por motivos familiares y así pueden comprobarlo en mi registro migratorio.

La congresista aseveró que arribó a España, como suele hacer anualmente por estas fechas, para pasar las fiestas con su familia. "Volveré en unas semanas como todos los años", añadió.

Sin embargo, rápidamente en redes sociales la criticaron porque se fue precisamente durante la semana de representación, que en Perú es un período en que los legisladores acuden a las regiones que representan para conocer sus necesidades.

Posible asilo

Chirinos, quien forma parte del Foro de Madrid y estuvo hace poco en Argentina celebrando el triunfo del libertario Javier Milei, desveló que le han ofrecido asilo político, pero no lo aceptará.

"De varios países me han llamado en la madrugada, amigos políticos, que me han ofrecido asilo político en diferentes países de Latinoamérica, pero no se me ocurre a mí pedirlo, porque voy a continuar luchando y seguir dando la cara porque no he cometido ningún acto ilegal", dijo.

En ese sentido, aseveró que continuará "batallando" por sus múltiples denuncias "hasta el final para poder recuperar un sistema de justicia que de verdad sea imparcial para los peruanos".

Otro implicado polémico

Luis Aragón, congresista de Acción Popular y allegado a Chirinos, es uno de los referidos por Villanueva de estar presuntamente captado para el canje de votos que impulsaban la inhabilitación de Ávalos y la remoción de miembros de la JNJ.

En la mañana se desconocía su ubicación, pero luego aclaró a algunos diarios que está en la ciudad de Cusco, por la semana de representación. No obstante, en redes publicó una foto adulterada.

El Congresista Luis Aragón (@LuisAngelArag1) publicó en su face que participó de actividad en colegio de Cusco pero posteó una foto con fotoshop. Más falsa que promesa de congresista @RPPNoticiaspic.twitter.com/V8SKclhyR2 — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) December 18, 2023

"Estoy en Cusco, estoy ahora en Qoya, comunidad de Patabamba y Qenqo. Ese fue un error del diseñador", respondió a La República.