El Gobierno de Milei declara que quienes corten las calles no recibirán planes sociales

La ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Pettovello, anunció este lunes que aquellos que participen o promuevan cortes en las calles dejarán de recibir planes sociales.

A través de un mensaje grabado, la funcionaria dijo los programas de apoyo a familias sin empleo o de bajos ingresos, cómo la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, le serán suspendidos a quienes bloqueen el tránsito.

"La misión del presidente Milei y todo el Gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive nuestro país", dijo Pettovello en el marco del plan de ajuste que aplica la nueva administración.

"Para los próximos días, organizaciones 'piqueteras' han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por eso informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", manifestó.

"El que corta, no cobra"

Además, Pettovello informó que las organizaciones sociales serán auditadas, y se buscará la eliminación de intermediarios en la administración de los programas.

La titular de Capital Humano quiso llevar "tranquilidad a los beneficiarios de los planes sociales" al aclarar que los "únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle". Y añadió: "Como lo dijo el presidente: el corta, no cobra".

La ministra, licenciada en Ciencias de la Familia, expresó su preocupación por "las madres que concurren con sus hijos a las marchas", y consideró "innecesario exponerlos al sol con este calor y a la violencia de las manifestaciones".

"Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar", señaló.

En su breve mensaje a la nación, la funcionaria reiteró la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de duplicar la Asignación Universal por Hijo (AUH) e incrementar en un 50 % el monto de la Tarjeta Alimentar, otro de los ingresos que reciben las familias más vulnerables.

Habrá "consecuencias"

Según adelantó este mismo lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo de los cambios que adoptará el gobierno va en línea con dos políticas centrales para Milei: reducir al máximo la carga fiscal y liberar las calles de manifestaciones.

La intención es "no cortar la calle y que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde, muchas veces, los intermediarios se quedan con beneficios que no le corresponden", dijo Adorni.

La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que habrá sanciones para quienes, al manifestarse, bloqueen el tránsito. "Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias", advirtió Bullrich al informar, en rueda de prensa, que las cuatro fuerzas federales estarán habilitadas para liberarlas.

Bullrich tendrá pronto su primer gran desafío, que será la marcha en conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001, que realizarán grupos piqueteros y organizaciones políticas de izquierda en conmemoración de la gran crisis social y económica que atravesó el país.

Las agrupaciones ratificaron que se movilizarán a pesar de las advertencias, no solo por el aniversario del estallido sino además para protestar contra las primeras medidas económicas de la gestión de Javier Milei.

El "protocolo de orden público" que presentó la ministra Bullrich es considerado como una medida que criminaliza la protesta social y violenta derechos constitucionales, denuncian organizaciones y dirigentes políticos.