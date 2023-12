Israel califica de "terror atroz" el video de Hamás con ancianos cautivos que suplican por su liberación

Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), calificó de "terror atroz" el más reciente video de Hamás, en el que tres rehenes israelíes suplican por su liberación, informa The Times of Israel.

"[El clip] muestra la crueldad de Hamás contra civiles ancianos, inocentes, que necesitan atención médica. El mundo debe trabajar para hacer posible la ayuda médica y verificar sus condiciones", afirmó Hagari en una conferencia de prensa. "Nuestros corazones están con los rehenes y sus familias en todo momento", agregó.

"Haiem, Yoram y Amiram [los hombres que figuran en el video], espero que puedan oírme esta noche. Deben saber que estamos haciendo todo lo posible para que vuelvan sanos y salvos a casa. No descansaremos hasta que vuelvan", aseguró Hagari.

"No nos dejen envejecer aquí"

Hamás publicó este domingo el polémico video, de un minuto, que muestra a tres ancianos israelíes cautivos suplicando por su liberación. Uno de ellos, que se identificó como Haiem Bery, de 79 años, dijo en hebreo que estaba retenido junto con otros rehenes ancianos con enfermedades crónicas y que sus condiciones eran duras.

"Tienen que liberarnos de aquí. No importa el costo. No queremos ser víctimas directas de los ataques aéreos militares [israelíes]. Libérenos sin condiciones", clamó. El video concluye con los tres hombres diciendo al unísono: "No nos dejen envejecer aquí". Antes detalla que los tres rehenes proceden del kibutz Nir Oz, situado junto a la frontera israelí, que fue blanco de los ataques del 7 de octubre.

Los otros dos rehenes fueron identificados por los medios de comunicación israelíes como Amiram Cooper, de 84 años, y Yoram Metzger, de 80 años, que fueron secuestrados el mismo día.

El hijo de Yoram Metzger, Roni, dijo a la emisora estatal israelí Kan que su padre, diabético y con problemas de movilidad, parecía haber perdido mucho peso y aparentaba varios "años más". "Es difícil verlo ahora, parece unos años más viejo. Es una persona sonriente y vital que suele hablar y contar chistes. Parece muy mayor, desaliñado y extremadamente delgado", denunció.

The Times of Israel precisa que el video ha sido difundido en un momento en el que se están realizando esfuerzos de alto nivel para alcanzar otro acuerdo de liberación de rehenes, medida que, al parecer, se centrará en los cautivos de edad avanzada.