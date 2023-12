Exministro de Economía exige un decreto a Milei para frenar el financiamiento del Banco Central

La política económica del Gobierno de Javier Milei en Argentina volvió a ser cuestionada por el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, quien le reclamó al presidente que cumpla con sus promesas de campaña y no permita que el Estado se financie con emisión del Banco Central (BCRA).

En un mensaje publicado el 18 de diciembre en la red social X, quien estuvo al frente de la cartera económica entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, enumeró las razones por las que "urge el decreto de Milei prohibiéndole al Tesoro financiarse con el Banco Central".

Para justificar su postura, Prat-Gay recordó los "dichos de campaña" del actual mandatario, quien había expresado que la emisión de deuda para financiar al Gobierno "es un robo". Además, resaltó "la estrecha y conocida relación personal y comercial entre el ministro [de Economía, Luis Caputo] y el presidente del BCRA [Santiago Bausili]", quienes eran socios en la consultora Anker Latinoamérica S.A.

El tercer punto del mensaje en X resalta que "falta un ancla nominal, y los precios y las expectativas están desbordados".

Urge el decreto de @JMilei prohibiéndole al Tesoro financiarse con el BCRA:1) por sus dichos de campaña ("eso es un robo");2) por la estrecha y conocida relación personal y comercial entre el ministro y el presidente del BCRA;3) porque falta un ancla nominal y los precios y… — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) December 18, 2023

"El decreto facilitaría la tarea de todas las partes involucradas. Y sería beneficioso para todos los argentinos. Además, ayudaría mucho al Gobierno en su negociación fiscal en el Congreso y con los gobernadores: para que no queden dudas de que de verdad 'no hay plata'. No habrá ancla nominal, institucional y moral hasta entonces", concluyó Prat-Gay.

Autorización de financiamiento

En la línea contraria a las afirmaciones del exministro, Milei firmó el 18 de diciembre un decreto para autorizar una expansión en la capacidad de endeudamiento de Argentina, enfrentando obligaciones financieras y garantizando pagos.

"Autorízase al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir Instrumentos de Deuda Pública por hasta un valor efectivo de colocación de 2 billones de pesos para afrontar las emisiones que se realicen durante el corriente ejercicio, cuyo vencimiento se produzca en 2024", detalla el texto.

Críticas a políticas "malísimas"

Antes de que Milei ganara el balotaje presidencial, Prat-Gay ya había manifestado sus cuestionamientos a las promesas del líder de La Libertad Avanza y había afirmado que sus propuestas eran "malísimas".

"Su insignia, que es la dolarización, se ha discutido hasta la saciedad. Pero ¿qué significa?, ¿Que no va a hablar con Lula [da Silva]? ¿Cuándo se vio algo así? La Argentina está inscripta en la región sudamericana y comparte con otros países", había dicho en otro momento, y agregó: "Dice que su eje de relación será solo con EE.UU. e Israel y no va a tener relación con China, pero hasta EE.UU. las tiene".

Sobre la adopción de la moneda estadounidense, en septiembre último, también había expresado: "No se puede dolarizar sin dólares, a menos de que alguien esté pensando que vamos a ir primero a una hiperinflación y después a un Plan Bonex y así resolver el problema de las Leliq", como se denomina a las letras de liquidez, los títulos de deuda que emite el Central para eliminar pesos y evitar que sean utilizados para la compra de dólares.

El denominado Plan Bonex fue una medida tomada en 1989, en el inicio del Gobierno de Carlos Menem, para "limitar la circulación en australes a los estrictamente necesario". Su implementación provocó que los titulares de plazos fijos recibieran solo un millón de australes en efectivo, que en ese entonces equivalía a 555 dólares, mientras que a partir de esa suma se les daría un bono, el Bonex 89, que tenía vencimiento en 1999. La iniciativa generó una importante pérdida económica para los ahorristas.