"Criminaliza la protesta": Gobierno de Buenos Aires no aplicará protocolo 'antipiquetes' de Milei

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que no aplicará el protocolo 'antiprotestas' presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en momentos de zozobra social por el duro ajuste económico decretado por la Administración de Javier Milei.

"No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con la disposición que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", comentó a radio La Red Carlos Bianco, ministro del Gobierno bonaerense que dirige Axel Kicillof.

La semana pasada, Bullrich advirtió que "si se toman las calles" podrán intervenir "de manera inmediata las fuerzas federales".

"El que corta no cobra"

Por otro lado, Bianco negó la posibilidad de quitar planes sociales a los manifestantes. "La gente tiene que cobrar los programas que vinculan trabajos que se realizan en la provincia y tienen que pagar en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto es una cuestión persecutoria", señaló.

Este anuncio se produce después de que movimientos de izquierda convocasen para el próximo miércoles, 20 de diciembre, una manifestación pacífica contra el ajuste económico y el protocolo 'antiprotestas' del Gobierno de Javier Milei, en un contexto de inflación desbocada y aumento de la pobreza.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comunicó el lunes que los programas de apoyo a familias sin empleo o de bajos ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, les serán suspendidos a quienes bloqueen el tránsito.

Pettovello informó que las organizaciones sociales serán auditadas, y se buscará la eliminación de intermediarios en la administración de los programas.

La titular de Capital Humano quiso llevar "tranquilidad a los beneficiarios de los planes sociales", al aclarar que los "únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle". Y añadió: "Como lo dijo el presidente: el que corta, no cobra".

