El primer ministro irlandés a bromistas rusos: Ucrania no entrará pronto en la UE

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, en una conversación con los famosos humoristas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, más conocidos como 'Vován' y 'Lexus', ha admitido que es "improbable" que Ucrania se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea en un futuro próximo.

En un video publicado el martes, los bromistas, que se hicieron pasar por funcionarios africanos, preguntaron al dirigente irlandés sobre la posible adhesión de Kiev a la UE. Varadkar declaró que, aunque su país ha apoyado el inicio de negociaciones de adhesión con Ucrania y aceptarla como nación candidata, subrayó que esas conversaciones "suelen llevar mucho tiempo".

El primer ministro señaló que cualquier país que aspire a ingresar a la Unión Europea debe cumplir primero ciertas normas de democracia, economía, justicia y sistema jurídico antes de convertirse en miembro. Señaló que Irlanda tardó entre 15 y 20 años desde el inicio de las negociaciones de adhesión en conseguir el ingreso, al igual que ocurrió con Polonia y otros países centroeuropeos.

Además, Varadkar se pronunció sobre la actual crisis migratoria que atraviesa Irlanda, afirmando que se trata de la mayor crisis de su historia. Afirmó que en su país viven unos 100.000 ucranianos y que él mismo había acogido a una familia ucraniana durante 9 meses.

El jefe del Gobierno irlandés también aseguró que Dublín no va a cambiar su postura y no se convertirá en miembro de la OTAN. Añadió que Irlanda no ofrecería garantías de seguridad a Ucrania. Según el político, las Fuerzas Armadas irlandesas "no tienen el poder que podría cambiar la situación".

Anteriormente, el primer ministro había declarado que la capacidad de su país para acoger refugiados era limitada. Irlanda tiene previsto celebrar elecciones generales en marzo de 2025 y una nueva encuesta de opinión, realizada por Ireland Thinks, sitúa el problema de la inmigración en tercer lugar, por detrás de la crisis inmobiliaria y el coste de vida.