Zelenski responde tajantemente a una pregunta sobre la vida ociosa los diputados

"No creo que un diputado que se divierte, por así decirlo, no tenga derecho", expresó el presidente ucraniano.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha respondido tajantemente a una pregunta sobre el estilo de vida ocioso de los diputados, informa el medio ucraniano Strana.

Durante una rueda de prensa, el periodista del diario Ukraínskaya Pravda Mijaíl Tkach preguntó a Zelenski qué está haciendo respecto a la vida ociosa de los diputados que viajan al extranjero en medio del conflicto armado y si está dispuesto a despedir a parte de su equipo. "Gracias por el gran número de preguntas. Quería que me ayudaras con al menos una de ellas", contestó.

El mandatario afirmó que no podía despedir a su equipo porque en tal caso Kiev se debilitaría. "Habrá menos defensa aérea, habrá menos ayuda. Con el debido respeto a tu retórica, no puedo permitírmelo", explicó.

En cuanto a los diputados, admitió que no son "ejemplos morales", pero agregó que no puede disolver la Rada (el Parlamento del país) porque la Constitución prohíbe las elecciones parlamentarias durante la ley marcial. "Yo vivo según las leyes de Ucrania, y hago todo por ello, quizás a veces algo no funciona, pero lo siento, soy quien soy", ironizó el presidente ucraniano.

"No creo que un diputado que se divierte, por así decirlo, no tenga derecho, sí, pero no es diferente de un empresario que dispara fuegos artificiales en su cumpleaños cuando el Ejército está en guerra. Yo no divido a la gente. Creo que todas las figuras del país deberían ser un ejemplo moral, pero desgraciadamente no es así", concluyó.