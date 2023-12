Periodista española se suma a las denuncias por violación contra Gérard Depardieu

Ruth Baza, escritora y periodista española, presentó el pasado jueves ante la policía de Torremolinos (Málaga, España) una denuncia por violación contra el actor francés Gérard Depardieu. Según sus palabras, los hechos ocurrieron en 1995 en París, a donde ella acudió para entrevistar al actor, recoge el periódico la Vanguardia.

Baza, que en ese momento tenía 23 años, viajó a a la capital francesa como colaboradora de la revista española de cine 'Cinemanía', para entrevistar a Depardieu con motivo del estreno de la película 'El coronel Chabert', dirigida por Yves Angelo. Asegura que al finalizar la reunión, que duró más de una hora, el actor comenzó a besarla en la cara y en los labios "con frenesí".

"De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna. No podía moverme, desconecté mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca. No sé cuánto duró", dijo Baza, asegurando que Depardieu la penetró con sus dedos a través de la ropa.

A su regreso a España, Baza no le contó a nadie lo ocurrido, y durante casi 30 años olvidó lo sucedido, hasta que el pasado mes de abril lo recordó de repente después de leer noticias sobre denuncias contra Depardieu por acoso sexual.

La reputación del actor, que actualmente tiene 74 años y es uno de los intérpretes franceses más conocidos y exitosos, se ha ido deteriorando en los últimos años debido a las acusaciones de 13 mujeres por presunta agresión sexual.