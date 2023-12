Irán crea una unidad marítima sustentada en sus fuerzas paramilitares

Irán creó una unidad marítima de corte popular sustentada en el Basij, una fuerza paramilitar formada por voluntarios y subordinada a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), reporta la agencia nacional Tasnim.

Así lo informó el comandante en jefe de la Marina de los Guardianes, el contralmirante Alireza Tangsiri, durante una conferencia. De acuerdo con el militar, los integrantes de ese nuevo cuerpo realizarán operaciones en el océano con embarcaciones armadas.

La decisión de crear esa milicia marítima se debe a los éxitos de las fuerzas de Basij en el golfo Pérsico, que agrupan a 55.000 personas y 33.000 embarcaciones en esa zona, afirmó Tangsiri, y aseguró que su país tiene planes de organizar una segunda fase en el mar Caspio.

"Si no construimos una marina fuerte en tiempos de paz, no podremos utilizarla en tiempos de guerra", recalcó el contralmirante. "Debemos tener una visión amplia del mar. Si no tenemos información precisa y profunda sobre el mar y las islas, estaremos vacíos en el futuro", agregó.

Asimismo, habló sobre la creación de una "armada en la sombra". Tangsiri detalló que se han apostado embarcaciones militares de las fuerzas populares en algunas aldeas costeras, que pueden disparar cohetes de 107 milímetros cuando sea necesario.