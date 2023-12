"Es difícil pasar página": Jenni Hermoso sobre el beso no consentido que recibió de Rubiales

La jugadora también aseguró que no tiene deseos para el Año Nuevo, pues sabe que "poco se va cumplir".

La futbolista española Jenni Hermoso ha declarado este martes durante la presentación de la programación navideña del canal español RTVE, en la que ella estará como invitada especial, que aún no ha "pasado página" con lo ocurrido con el ahora expresidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales.

"Es difícil pasar página de la noche a la mañana, pero ya estamos bien, más tranquilos, y todo seguirá su curso", confesó Hermoso cuatro meses después de que Rubiales la besara sin su consentimiento en la boca durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino.

Al preguntarle por sus deseos para el Año Nuevo, la futbolista aseguró que no tiene ninguno, pues sabe que de sus aspiraciones "poco se va cumplir", por lo que simplemente esperará "que venga lo que sea".

Días atrás, The Financial Times eligió a Hermoso como la segunda mujer más influyente del mundo en 2023, lo que la jugadora califico como algo "abrumador", añadiendo que para ella no solo era un orgullo sino también una responsabilidad.