Jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja: La guerra en Gaza es un "fracaso moral" mundial

"Cada día que pasa es un día más en el que la comunidad internacional no ha demostrado ser capaz de poner fin a niveles tan elevados de sufrimiento", lamentó Mirjana Spoljaric.

Mirjana Spoljaric, jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cree que la guerra en Gaza supone un "fracaso moral" para el mundo, según lo declaró durante una rueda de prensa celebrada este martes en Ginebra, Suiza.



"He hablado de fracaso moral porque cada día que pasa es un día más en el que la comunidad internacional no ha demostrado ser capaz de poner fin a niveles tan elevados de sufrimiento, y esto repercutirá en generaciones, no solo en Gaza", lamentó Spoljaric tras visitar la Franja de Gaza (Palestina) e Israel.

Asimismo, instó a Tel Aviv y al movimiento palestino Hamás a seguir negociando para continuar con la liberación de rehenes israelíes y para alcanzar un nuevo acuerdo con el objetivo de detener el conflicto de manera temporal.

Una tregua mediada por Catar y Egipto se mantuvo durante una semana a finales de noviembre y propició la liberación de 110 rehenes en Gaza a cambio de 240 mujeres y adolescentes palestinas de las cárceles israelíes. No obstante, el 1 de diciembre se reanudaron los intensos combates.

"Seguimos hablando con todas las partes para luego estar preparados para hacer operativo el acuerdo al que lleguen", dijo la jefa del CICR. "Lo que está claro es que, en el nivel actual de hostilidades, una respuesta humanitaria significativa sigue siendo extremadamente difícil, sino imposible", añadió.

Por otro lado, arremetió contra los israelíes que han criticado al CICR por no hacer más para liberar a otros cautivos y proporcionarles atención médica, a pesar de que la organización humanitaria ha facilitado la liberación de algunos de ellos durante la tregua.

"No se va allí, se coge a los rehenes y se les saca", afirmó Spoljaric, señalando que cualquier comparación de sus acciones con un servicio de taxi —como se ha visto en las redes sociales— es "inaceptable e indignante".