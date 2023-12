Cadena perpetua en Italia a una pareja paquistaní por asesinar a su hija que se negó a un matrimonio concertado

Los padres de Saman Abbas, una joven de ascendencia pakistaní de 18 años, fueron condenados el martes en Italia a cadena perpetua por el "asesinato de honor" de su hija, quien se había rebelado contra su plan de casarla con un primo, informan medios locales.

La madre, Nazia Shaheen, no estuvo presente en el juicio por estar prófuga de la Justicia italiana. Aunque el padre, Shabbar Abbas, también abandonó el país, más tarde fue extraditado desde Pakistán y actualmente se encuentra encarcelado en Italia. Asimismo, el tío de Saman, Danish Hasnain, fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el asesinato. Sin embargo, dos de sus primos fueron absueltos.

Omicidio della 18enne pakistana #SamanAbbas: ergastolo ai genitori e 14 anni allo zio Danish. Vorrei ricordare che, all’epoca dell’omicidio, nessuna femminista grufolò di #patriarcato. pic.twitter.com/KyVnrHgY29 — Francesca Totolo (@fratotolo2) December 19, 2023

A pesar de la sentencia, el padre de la víctima insistió en su inocencia. "Nunca pensé en matar a mi hija, ni siquiera matamos animales", afirmó. Asimismo, negó que intentara obligar a su hija a casarse con un pariente: "No es cierto lo del matrimonio arreglado, Saman era feliz. Si me hubiera dicho que no quería casarse, lo habría cancelado todo".

La joven fue asesinada en abril de 2021 tras expresar su deseo de seguir su relación con su prometido Saqib. Ante la oposición de la familia, se vio obligada a huir a una comunidad protegida. Sin embargo, más tarde regresó a su hogar. Se reporta que los padres se sintieron impelidos a cometer el crimen tras ver una foto de Saman y Saqib besándose en una calle de Bolonia.

La joven desapareció en el municipio de Novellara tras ser vista con vida por última vez en un video de vigilancia saliendo de su casa con sus padres. Su cuerpo no fue localizado hasta un año y medio después, cuando en noviembre de 2022 fue desenterrado en una granja abandonada. La autopsia estableció la estrangulación como la causa de su muerte.