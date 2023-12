Jeffrey Sachs sobre Ucrania: "Cientos de miles de muertos gracias a la política de EE.UU."

El conflicto ucraniano que ha costado enormes pérdidas humanas no se debe a las pretensiones territoriales de Rusia sino a la "arrogante" política de Estados Unidos, según declaraciones recientes del economista estadounidense Jeffry Sachs.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Dialogue Works, el director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia subrayó la indisposición de Washington de negociar compromisos con Rusia ahora y en años pasados como la causa principal del conflicto.

En este sentido, indicó que antes de 2014, cuando estalló el conflicto de Donbass el este de Ucrania, las demandas de Rusia solo pedían que Kiev mantuviera su estatus neutral sin que Moscú reclamara ningún territorio.

"No hubo reclamaciones territoriales. No hubo reclamaciones sobre Crimea. Simplemente se adoptó un enfoque pragmático. Que no se unieran a la alianza militar de EE.UU.", recordó Sachs mencionando que Rusia había negociado la extensión hasta 2042 del arrendamiento de su histórica base naval de Sebastopol en Crimea con el Gobierno ucraniano de Víktor Yanukóvich.

Luego, sostuvo, "EE.UU. derrocó o era parte del derrocamiento de Yanukóvich" en un golpe de Estado de 2014 que llevó a la reunificación de Crimea con Rusia sobre la base de un referéndum en la península.

"Incluso entonces, no había reivindicaciones sobre las regiones del este de Ucrania, es decir, Donbass. Lo que Rusia dijo fue que dejaran de matar a rusos étnicos, que otorgaran autonomía a los rusos étnicos", resaltó.

Estas peticiones se abordaron en el marco de los Acuerdos de Minsk, un esfuerzo internacional para poner fin al conflicto en la zona.

"El Acuerdo Minsk II no exigía la independencia de Donbass ni que Rusia se anexara Donbass, solo decía autonomía. Y era una posición respaldada unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero EE.UU. dijo que no, 'no nos importa'. Le dijo a Ucrania que no lo debía implementar. Y así fue cómo se perdió", afirmó.

Sachs recordó que en diciembre de 2021 Rusia propuso a Washington un pacto de seguridad con el objetivo de evitar una ampliación de la OTAN y no reclamó nuevos territorios en Ucrania insistiendo solo en el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk.

Unas semanas después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Kiev llegó a un acuerdo con Moscú que se basó en la neutralidad de Ucrania, pero EE.UU. y el Reino Unido impidieron el pacto, comentó el economista.

"Cientos de miles de personas, jóvenes ucranianos, han muerto desde entonces. Gracias a la política exterior estadounidense. Y eso es tan, tan triste", lamentó.