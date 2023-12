Borrell dice que la UE estaría en peligro si Rusia ganara en el conflicto con Ucrania

La Unión Europea estaría en peligro si Rusia ganara en el conflicto con Ucrania y los combates en la Franja de Gaza continuaran, expresó este miércoles el alto representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

"Si no cambiamos de rumbo rápidamente, si no movilizamos todas nuestras capacidades, si dejamos que [el presidente ruso Vladímir] Putin gane [el conflicto] en Ucrania, si no somos capaces de detener la tragedia que está ocurriendo en Gaza, creo que nuestro proyecto se verá muy perjudicado", afirmó durante su discurso en la conferencia Sommet Grand Continent.

Según Borrell, el conflicto en Ucrania y la guerra de Israel con Hamás están "interrelacionados", ya que "la guerra de Gaza puede debilitar el apoyo mundial a Ucrania".

El alto diplomático agregó que las amenazas actuales representan riesgos tanto para la "democracia europea" como para "la propia Europa".

Previamente, Borrell reconoció que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo.

"Problemas no faltan. Este fin de año supone al menos una doble prueba para Europa, primero en Ucrania, donde la perspectiva de la victoria sobre Rusia no es inmediata", señaló, en referencia a los desafíos de la política exterior comunitaria.