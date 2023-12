Bild: EE.UU. expande un "nuevo pacto militar contra Putin" en Europa, pero es posible que no dure

Estados Unidos está aumentando su presencia en el norte de Europa gracias a nuevos acuerdos bilaterales, informa Bild describiendo la tendencia como un "nuevo pacto militar contra Putin".

Finlandia anunció este lunes un acuerdo militar especial con Washington, según el cual, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas estadounidenses obtienen un "fácil acceso" a 15 bases militares en el país escandinavo.

Dinamarca anunció un acuerdo similar el martes, mientras que Suecia lo hizo a principios de este mes.

El medio alemán sostiene que con la prolongación del conflicto ucraniano, Rusia se enfrenta a un mayor acercamiento de EE.UU. y la Unión Europea, mientras Washington busca recuperar la influencia masiva en el continente europeo.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentó que los acuerdos de Estados Unidos con Suecia y Finlandia significan que el control sobre el norte de Europa se está transfiriendo a Washington, pese a que esto va en contra de los intereses de la población de dichas naciones europeas.

"Ahora el control sobre la región se está transfiriendo de hecho a Washington. Se está produciendo un rápido desarrollo militar de los territorios de los dos países por parte de los miembros de la OTAN, a pesar de que Suecia ni siquiera se ha unido aún a la Alianza", dijo Zajárova en una rueda de prensa.

"Los estadounidenses obtienen el máximo acceso a las instalaciones militares de Finlandia y Suecia. Al mismo tiempo, tendrán oportunidades ilimitadas de utilizarlas para sus propios fines. Estos objetivos no coincidirán con los objetivos de los habitantes de Finlandia, la población autóctona de este país y los intereses nacionales de este Estado", añadió.

Subrayando que se está produciendo una concentración militar en la anteriormente pacífica región, advirtió que Rusia tomará "todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la seguridad nacional".

Amenaza aislacionista de Trump

Al mismo tiempo, Bild asegura que los europeos están preocupados de que el 'nuevo pacto' no dure mucho si el expresidente estadounidense Donald Trump es reelegido en los comicios de 2024.

La agencia Reuters informó el lunes, citando a altos funcionarios estadounidenses, que en caso de ganar las presidenciales, Trump planea promover una política exterior aislacionista e introducir cambios radicales en la postura de Washington en asuntos que van desde el conflicto en Ucrania hasta las relaciones comerciales con China.

Ocho diplomáticos europeos manifestaron al medio sus dudas de que Trump cumpliría el compromiso de proteger a los aliados de la OTAN, y expresaron agudos temores de que cortaría la ayuda a Kiev.

"Ninguna razón para luchar contra la OTAN"

Por su parte, Putin calificó recientemente de "una completa tontería" la afirmación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN. "Creo que el presidente Biden lo entiende, esto es solo una figura retórica para justificar su política errónea entorno a Rusia", señaló el líder ruso.

"Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar contra los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos", explicó.