Ucranianos confían más en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que en Zelenski, según encuesta

El pueblo ucraniano confía más en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valeri Zaluzhny, que en el presidente Vladímir Zelenski, reveló una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

En el sondeo, llevado a cabo entre el 29 de noviembre y 9 de diciembre, participaron 1.031 personas. A la pregunta si confían en el mandatario, el 62 % respondió afirmativamente, el 18 % dijo que desconfía y otro 20 % tuvo dificultades para contestar.

Mientras, a Zaluzhny le tiene confianza el 88 %, solo el 4 % desconfía y el 8 % no pudo responder.

Cabe destacar que, la mayoría de los ucranianos, el 59 %, confía tanto en Zelenski como en Zaluzhny. Solo el 14 % le tiene confianza al comandante en jefe del Ejército y no al presidente, mientras que el 1 % confía en el mandatario y desconfía de Zaluzhny.

Si bien Zelenski goza de un alto nivel de confianza, si se compara con los resultados del año pasado, esa cifra ha disminuido un 22 %. El pasado mes de diciembre, el 84 % de los ucranianos dijo confiar en el mandatario mientras el 5 % respondió que no le tenía confianza.

En otra encuesta del instituto, realizada entre el 4 y 10 de diciembre, y en la que participaron 1.200 personas, se les preguntó cómo reaccionarían en caso de que Zelenski destituya a Zaluzhny y lo sustituya por otro comandante, y la mayoría de los ucranianos, el 72%, reaccionaría negativamente, y solo el 2 % positivamente, otro 21 % con neutralidad, y el 5 % no respondió.

Sobre los supuestos desacuerdos, malentendidos o roces entre ambos, el 8 % de los encuestados dijo que son "muy graves", el 35 % respondió que no son "muy graves", el 39 % cree que esos problemas son "pequeños" o incluso no existen, y el 18 % no respondió.