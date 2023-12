WSJ: Hamás rechaza el cese de las hostilidades bajo las condiciones de Israel

Hamás ha rechazado la propuesta de Israel de cesar las hostilidades durante una semana a cambio de varios rehenes, señalando que no mantendrán negociaciones hasta que no entre primero en vigor un alto el fuego, reportó the Wall Street Journal citando a funcionarios egipcios.

Anteriormente, se informó que Tel Aviv estaba preparando un acuerdo que implicaría la liberación de entre 30 y 40 rehenes tomados por el grupo palestino a cambio de pausas humanitarias "escalonadas" de los ataques contra la Franja de Gaza. La parte israelí también consideraba la posibilidad de aumentar el número de días de tregua según el número de personas liberadas.