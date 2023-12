Macron niega unirse a la "cacería humana" y despojar a Depardieu de la Legión de Honor sin condena judicial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció este miércoles sobre el escándalo en torno al actor Gérard Depardieu, quien enfrenta denuncias por agresiones y acoso sexual. Así, afirmó ser su "gran admirador" y se negó a retirarle la prestigiosa Legión de Honor. "Hay una cosa en la que nunca me verán, y son las cacerías humanas", argumentó.

"Ha hecho que Francia, nuestros grandes autores y nuestros personajes sean conocidos en el mundo entero. Enorgullece a Francia", declaró el mandatario al referirse a Depardieu en el canal France 5. Al mismo tiempo, lamentó que "a veces hay arrebatos", pero pidió que se respete la presunción de inocencia del actor.

El pasado viernes, la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, anunció el lanzamiento de un procedimiento disciplinario contra Depardieu que podría conllevar la retirada de la Legión de Honor, la distinción más importante otorgada por el Gobierno frente a méritos extraordinarios en nombre del país.

"La Legión de Honor es una orden que no está ahí para predicar la moralidad. La Legión de Honor no se retira sobre la base de un reportaje", subrayó Macron. "¿Voy a empezar a retirar la Legión de Honor cuando la gente diga cosas que me escandalizan? Yo digo que no. Sí, la ministra ha ido demasiado lejos", agregó, dando a entender que pasos así solo pueden partir de una sentencia judicial condenatoria.

El jefe de Estado también enfatizó que su postura en materia de la violencia contra las mujeres es "indiscutible" y que continuará luchando, pero quiere "que se haga en el orden correcto". "Odio las persecuciones humanas. Los procedimientos judiciales seguirán su curso", explicó.

El repudio a Depardieu se reavivó tras la emisión en France 2 a principios de diciembre de un reportaje donde se exponen los comentarios misóginos y obscenos del actor sobre una intérprete y una niña montada en un poni durante un viaje a Corea del Norte en 2018.

Paralelamente, la actriz Hélène Darras denunció al actor por tocarle "las caderas y las nalgas" durante el rodaje de la película 'Disco' en 2007, cuando ella tenía 26 años y trabajaba como extra. La denuncia se sumó a otra investigación en curso de que Depardieu violó a la joven actriz francesa Charlotte Arnould en 2018, y más de una decena de acusaciones de las mujeres que afirman ser víctimas de abusos sexuales de su parte.

El propio actor ha negado las acusaciones en su contra, y el domingo su familia denunció "una conspiración sin precedentes" con "provocaciones verbales de Gérard para respaldar otras acusaciones, hasta la fecha infundadas".