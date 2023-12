El líder de la oposición española se abre a pactar con Junts a pesar de la ley de amnistía

Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición en España, aseguró la mañana de este jueves que no descarta pactar con Junts per Catalunya, el espacio independentista catalán del expresidente regional Carles Puigdemont.

En una entrevista en Antena 3, Núñez Feijóo tendía la mano a la formación nacionalista después de su investidura fallida de septiembre, que podría haber salido adelante si hubiese contado con los votos de los 7 diputados de Junts.

Durante estos meses, el líder popular ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los pactos alcanzados tanto con Junts como con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para hacer posible su nueva investidura a cambio de, entre otras cosas, tramitar una ley de amnistía para el 'procés' catalán.

Según Feijóo, él actualmente no es presidente del Gobierno porque no ha querido, ya que no aceptó las condiciones que le solicitaba el partido de Puigdemont, algo que volvió a repetir en su intervención televisiva de esta mañana.

Junts podría pactar con el PP

Sus declaraciones llegan después de que desde Junts haya abierto la puerta a cerrar negociaciones con el PP, según recoge La Razón. Por un lado, consideran que los acuerdos alcanzados con Sánchez se circunscriben tan solo a aspectos concretos, y por otro, mantienen grandes afinidades con el espacio de Feijóo en materia económica, puesto que ambos se ubican en el espectro conservador del Hemiciclo.

Esta posición aleja a Junts del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el otro partido conservador que apoya a Sánchez, que ha mostrado una línea roja inamovible y que descarta en todo momento el entendimiento con los populares, mientras estos vayan de la mano de la ultraderecha de Vox.

La estrategia de Junts le permitiría entrar por la puerta grande de nuevo en la gobernabilidad del país, posibilitando la estabilidad de la nueva legislatura de Sánchez, a la vez que mantiene sobre su cabeza la espada de Damocles ante la amenaza de que eventualmente pudiera apoyar una moción de censura del Partido Popular.

Moción de censura sobre la mesa

Precisamente, Núñez Feijóo ha dejado sobre la mesa la posibilidad de presentar una moción de censura, que saldría adelante si, además de los escaños de Vox, puede contar con el apoyo de Junts.

Sin embargo, ha alejado la fecha de ese escenario: "Estamos en el principio de la legislatura y de momento esto es ciencia ficción", sostuvo. No obstante, apuntó que si dentro de unos semestres la legislatura "colapsa", se trataría de una figura que se puede plantear.

Reunión con Sánchez

Dentro de 24 horas Núñez Feijóo se reunirá con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, un escenario inédito hasta la fecha para un encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

Tras casi dos semanas de rifirrafes a cuenta de la invitación de Sánchez para una reunión en la que tratar temas de Estado, finalmente este miércoles la propuesta fue aceptada por el presidente del PP.

Así, mañana se sentarán a la mesa para abordar la financiación regional, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la eliminación del término "disminuido" de la Constitución, temas propuestos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), además de otra decena de asuntos agendados por los populares.