Angola anuncia su salida de la OPEP

Angola abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según lo anunció este jueves Diamantino Azevedo, ministro de Recursos Minerales, Petróleo y Gas del país africano, al margen de una reunión ordinaria del Consejo de Ministros, informaron medios locales.

"No queremos estar en las organizaciones para entrar mudos y salir callados, sino para ser activos y hacer contribuciones", declaró Azevedo. "Cuando vemos que nuestras contribuciones no conducen a ningún resultado tangible, entonces no estamos haciendo nada en esta organización", añadió.

Según los últimos datos de capacidad real de producción de la OPEP, Angola produce 1.110 millones de barriles de crudo diarios. La nación africana ha incumplido los objetivos de producción incluidos en sus presupuestos del Estado desde, al menos, 2013.

La OPEP es un organismo internacional fundado en 1960. Su misión es coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y garantizar la estabilización de los mercados del petróleo con el fin de asegurar un suministro eficaz, económico y regular a los consumidores, unos ingresos constantes a los productores y un rendimiento justo del capital para quienes invierten en la industria petrolera.