Bild: El video porno gay filmado en el Senado de EE.UU. amenaza con complicar las relaciones entre Berlín y Washington

El video pornográfico en el que presuntamente aparecen dos exfuncionarios públicos estadounidense y alemán manteniendo relaciones sexuales en una sala de audiencias del Senado de EE.UU. podría tensar las relaciones entre Berlín y Washington, escribió el periódico alemán Bild.

El comentarista político conservador estadounidense de Fox News, Jesse Watters, dijo durante el programa The Five que el presidente estadounidense, Joe Biden, debería convocar "inmediatamente" al embajador alemán, dado que el país germano "se aprovechaba" del país norteamericano en cuestiones comerciales o en no pagar aportaciones debidas a la OTAN "durante demasiado tiempo".

Sobre el presunto protagonismo de Aidan Maese-Czeropski, exmiembro del personal del senador demócrata Ben Cardin, bromeó que, con la grabación de ese video, los demócratas "convirtieron el Gobierno en un cuarto", al tiempo que aseveró que ese hecho ha sido "peor" que el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"Dicen que obstruyeron un procedimiento oficial del Gobierno. Retrasaron la certificación [de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020] como dos horas. [Y ahora] no van a poder tener una audiencia en esta sala durante semanas. Esta cosa [la sala] necesita una limpieza profunda ahora", manifestó.

Por su parte, Donald Trump Jr., el hijo del exmandatario y precandidato presidencial republicano, Donald Trump, aseveró que los jóvenes demócratas progresistas, como Maese-Czeropski, están a la cabeza de su partido, que, —afirmó— cree que es "irreprochable" porque no hay nadie que "contrarreste esta locura".

El pasado viernes, The Daily Caller publicó la explícita grabación, en la que aparecen dos varones manteniendo relaciones sexuales dentro de lo que parece ser la sala Hart 216, la sala de audiencias del Comité Judicial del Senado.

Además del video, publicado inicialmente en un grupo privado de homosexuales que trabajan en el ámbito de la política, se filtró también una fotografía en la que se ve al exempleado estadounidense desnudo sobre una mesa desde la cual los senadores hacen preguntas durante las audiencias.

Otro presunto implicado es un exempleado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, según el diario alemán.