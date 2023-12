"Senderos inexplorados": El papa Francisco critica ideologías rígidas, tras bendecir uniones homosexuales

Días después de permitir formalmente a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo, el papa Francisco ha animado este jueves al clero a evitar posturas ideológicas rígidas, que a menudo los separan de la realidad y perjudican el servicio que pretenden ofrecer "a la Iglesia y al mundo entero".

"Permanezcamos vigilantes contra el fijismo de la ideología que, a menudo, bajo la apariencia de buenas intenciones, nos separa de la realidad y nos impide caminar", declaró el pontífice durante su discurso a la curia romana con motivo de las felicitaciones navideñas.

"Es importante permanecer en camino, no dejar de buscar y profundizar en la verdad, superando la tentación de permanecer paralizados y de 'laberintear' dentro de nuestros cercados y temores. Los miedos, las rigideces y la repetición de esquemas generan inmovilidad, que tiene la aparente ventaja de no crear problemas ―'quieta non movere'―, nos llevan a vagar ociosamente en nuestros laberintos, perjudicando el servicio que estamos llamados a ofrecer a la Iglesia y al mundo entero", explicó.

El papa Francisco comparó la misión de la Iglesia con la de los Magos: seguir "la luz que siempre quiere llevarnos más allá y que a veces nos hace buscar senderos inexplorados y nos lleva por caminos nuevos".

"Solo los que aman pueden caminar"

"Cuando el servicio que realizamos corre el riesgo de aplanarse, de 'laberintear' en la rigidez o en la mediocridad, cuando nos encontramos enmarañados en las redes de la burocracia y del 'salir del paso', acordémonos de mirar hacia lo alto, de recomenzar desde Dios, de dejarnos iluminar por su palabra, de encontrar siempre el valor para volver a empezar", instruyó.

El pontífice también hizo referencia a los frecuentes debates dentro de la propia Iglesia sobre la división entre progresistas y conservadores. "Esta no es la diferencia: la verdadera y principal diferencia está entre 'enamorados' y 'acostumbrados'. Esta es la diferencia. Y solo los que aman pueden caminar", sentenció, resumiendo que la principal dificultad hoy en día "consiste en transmitir la pasión a quienes hace tiempo la perdieron".