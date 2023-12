Medios: Milei designa un nuevo embajador de Argentina en China

El presidente de Argentina, Javier Milei, designó este jueves a Marcelo Suárez Salvia como el nuevo embajador de su país en la República Popular China, reporta la prensa local.

Aunque la información aún no es confirmada de manera oficial, fuentes diplomáticas de China indicaron al medio argentino Todo Noticias (TN) "que recibieron el plácet de la designación, instancia necesaria para que el Gobierno chino apruebe la designación" y luego pueda hacer efectivo el nombramiento.

Suárez Salvia, que aún se desempeña como embajador de Argentina en Trinidad y Tobago, tras ser designado en el cargo el 29 de enero de 2021 durante la administración del expresidente Alberto Fernández, llegará a Pekín para ocupar el cargó que dejó el pasado 10 diciembre el político Sabino Vaca Narvaja, también nombrado por el exmandatario en abril de 2021.

Tras la presión de China, el gobierno definió quién será el embajador argentino en BeijingSe trata de Marcelo Suárez Salvia, un diplomático de carrera que actualmente es embajador en Trinidad y Tobago. Desde China venían pidiendo una designación.https://t.co/yioTOjy0sv — Gonzalo Bañez (@gonzabanez) December 21, 2023

Previamente, entre 2011 y 2015, fue cónsul general de Argentina en la ciudad de Chicago (EE.UU); y embajador en Canadá entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que luego lo nombró director nacional de Ceremonial de la Cancillería.

Durante sus funciones en el gobierno de Macri, Suárez Salvia entregó en 2019 credenciales a Elisa Trotta Gamus, una delegada del falso gobierno de Juan Guaidó, que la acreditaban en Argentina como supuesta "representante del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela".

Además, ha ocupado varias responsabilidades en el Ministerio de Exteriores de su país y ha sido parte de la misión diplomática argentina ante la Organización de las Naciones Unidas.

En presencia de @JorgeFaurie, el Director Nacional de Ceremonial, Marcelo Suarez Salvia, le entregó a @EliTrotta las credenciales que la acreditan como Representante del Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de Venezuela, @jguaido. https://t.co/nxksx99T5npic.twitter.com/8d2EoNqrsk — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) April 12, 2019

¿Milei se echó para atrás?

La designación del diplomático en China, se contradice con la postura que había adoptado Milei hacia Pekín, el segundo mayor socio comercial de Argentina, durante la campaña.

Entre otras cosas, el mandatario 'libertario' y 'anticomunista' dijo que no haría negocios con el país asiático y que cortar relaciones con ellos "no sería una tragedia macroeconómica". "Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí", afirmó Milei.

Sin embargo, según la prensa argentina, Milei y su canciller Diana Mondino se reunieron con Wu Weihua, el enviado del presidente chino, Xi Jinping, en la Casa Rosada y de manera reservada. En el encuentro, del que no hay imágenes oficiales, ambas partes habrían hablado de ampliar el 'swap' (intercambio) de monedas, un acuerdo por el que el país suramericano paga al asiático las exportaciones en yuanes y no en dólares.

Luego de esto, la Cancillería china aseguró que Milei, dará "una gran importancia" a las relaciones con Pekín. Wu, quien asistió a la toma de posesión del ultraderechista, habría informado que "el nuevo Gobierno de Argentina otorga gran importancia a sus relaciones con China y continuará siguiendo firmemente el principio de una sola China".

Además, el mandatario libertario ―de acuerdo a lo que detalló la portavoz asiática― declaró que "Argentina está dispuesta a promover aún más los intercambios y la cooperación profundos entre los dos países en diversos campos, incluidos la economía y el comercio". Previo a la asunción de Milei, Pekín advirtió que sería un "grave error" si el nuevo gobierno de la nación suramericana decidía romper relaciones o interrumpirlas.

