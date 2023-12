Golpes, ahogamientos y patadas: Venezuela da detalles de las torturas a las que fue sometido Alex Saab

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe del equipo negociador del Ejecutivo con la oposición radical, ofreció detalles de las torturas a las que fue sometido el diplomático Alex Saab, liberado la víspera como parte de un canje acordado con EE.UU.

"Se van a conocer las indecibles torturas a las que fue sometido, los golpes, los ahogamientos, el trato inhumano, el haberle arrancado a patadas tres dientes", relató Rodríguez este jueves en una rueda de prensa.

#EnVideo📹| Jefe de la Delegación del Gobierno Venezolano para el Diálogo, @jorgerpsuv, señaló que "más temprano que tarde, se van a conocer" las torturas físicas y psicológicas que vivió por más de 3 años el diplomático Alex Saab.#VictoriaDeLaVerdadpic.twitter.com/1Bi3go9qJV — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2023

El funcionario advirtió que se sabría "quiénes son los responsables de esos crímenes de lesa humanidad" en contra de Saab.

"Por supuesto, los piscóticos de la extrema derecha venezolana y estadounidense se regodeaban, como si el maltrato fuera para ellos algo loable; gozaban cada vez que se referían a nuestro diplomático secuestrado", fustigó el político socialista.

Consultado por los periodistas sobre las acciones que emprenderá Caracas para denunciar las torturas, advirtió que no dejarían pasar el caso, porque son delitos de lesa humanidad.

"Están identificados los torturadores en Cabo Verde, están identificados los dos jefes de esos torturadores, que eran blancos y tenían los ojos o verdes o azules", aseveró.

"El diálogo da más frutos que el odio"

Esta versión fue respaldada por el afectado, quien certificó que durante su detención fue "secuestrado", "aislado", "torturado", "calumniado" y "difamado".

"Después de 1.286 días, no pudieron comprobar ni un solo delito, no pudieron presentar ni una sola prueba, ni contra mí ni contra Venezuela", sostuvo Saab desde la sede del Palacio Federal Legislativo.

#EnVideo📹| Diplomático venezolano Alex Saab, señaló que fue secuestrado, torturado, difamado, calumniado, y luego de 1280 días no pudieron presentar ninguna prueba en su contra ni contra Venezuela.#VictoriaDeLaVerdadpic.twitter.com/k7QZ5Ac4la — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2023

Pese a lo vivido, el diplomático resaltó la eficacia del diálogo porque "da mayores frutos que el odio".

Indicó asimismo que "la obsesión por las sanciones" impuestas los últimos años "solo han servido para enriquecer a algunos fantasmas, expolíticos inútiles que se alimentaron y enriquecieron con el sufrimiento del pueblo de Venezuela".

En contraste, se refirió a la disposición del presidente de EE.UU., Joe Biden, para echar marcha atrás a políticas fallidas y abrazar la senda del mutuo entendimiento.

#ÚLTIMAHORA | Alex Saab agradece a Joe Biden por el respeto, la paz y el entendimiento para alejarse de las políticas fallidas."Las sanciones solo han servido para enriquecer a algunos que se alimentaron con el sufrimiento de Venezuela"#AlexSaab#Venezuelapic.twitter.com/aUSy0hwlb1 — Dateado (@DateadoNews) December 21, 2023

A su parecer, "se necesita mucho coraje, carácter y visión para poder alejarse de las políticas fallidas". "Por eso, mis respetos al presidente Biden", sostuvo.

Para concluir, expresó su agradecimiento hacia Venezuela, país que, dijo lo "adoptó como hijo". "Es un país donde están creciendo mis hijos y mis hijas, es un país que amo infinitamente y le estoy infinitamente agradecido", añadió.

Crimen confeso

Rodríguez llamó a recordar que las razones por las cuales se capturó a Saab en Cabo Verde, las confesó el exsecretario de Defensa de EE.UU. Mark Esper en su libro de memorias, 'A Sacred Oath'.

En lectura textual de un pasaje del libro, señaló que "bajo la dirección de Maduro, Saab habría estado en misión especial para negociar un acuerdo para que Venezuela reciba más combustibles, alimentos y suministros médicos", lo que para Washington sería la prueba irrefutable de un crimen: sortear las sanciones.

#EnVideo📹| Jefe de la Delegación del Gobierno Venezolano para el Diálogo, @jorgerpsuv, repudió las confesiones escritas por asesores y funcionarios norteamericanos, donde reconocen cada una de las acciones ejecutadas en contra del diplomático, Alex Saab.#VictoriaDeLaVerdadpic.twitter.com/FUiD838fpo — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2023

La versión de Esper fue corroborada por el exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien en sus memorias admitió que nunca existió una orden de captura internacional contra Saab y que la que se mostró a la prensa se emitió varios días después.

Además, de acuerdo con Caracas, el Gobierno de EE.UU. siempre estuvo al corriente del estatus diplomático de Alex Saab, pero prefirió negarlo, porque ello les resultaba conveniente para apuntalar el pretendido Gobierno interino de Juan Guaidó.

Por contra, recalcó, en más de tres años, las autoridades caboverdianas y estadounidenses no lograron comprobarle ningún delito, pero "Venezuela sí demostró fehacientemente los delitos de los ciudadanos norteamericanos que fueron canjeados por Alex Saab".

#EnVideo📹| Jefe de la Delegación del Gobierno Venezolano para el Diálogo, @jorgerpsuv, señaló que el gobierno norteamericano no logró demostrar culpabilidad en ninguno de los cargos que le imputaron al diplomático Alex Saab.#VictoriaDeLaVerdadpic.twitter.com/soGgnTZfMQ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2023

"Dos de ellos, terroristas que desembarcaron en las costas de Macuto", refirió en alusión a Luke Denman y Airan Berry, los dos mercenarios que lideraron la fallida incursión paramilitar anfibia denominada Operación Gedeón.

Oportunidad para el cerco

El presidente del Parlamento venezolano sostuvo que la Administración Trump vio en el secuestro de Saab "una oportunidad" para doblegar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Hay que ser bestia, hay que ser inhumano para pensar que la pandemia de covid-19, que mantenía en vilo a la humanidad entera, fuera utilizada por un Gobierno, como es el caso de la Administración Trump, para hacer todo lo posible por impedir que aquí llegaran las vacunas, los medicamentos que necesitábamos", criticó.

Del mismo modo, reveló que el entonces enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliot Abrams, le dijo a la cara que la Casa Blanca presionaría a Caracas hasta lograr la desaparición del chavismo gobernante.

"Ustedes no saben todo lo que podemos hacer contra ustedes. Los vamos a matar de hambre, no vamos a permitir que ninguna aeronave sobrevuele Venezuela, no vamos a permitir que llegue ni un solo litro de combustible", habría dicho Abrams.

Oposición extremista implicada

A lo dicho, Rodríguez sumó develaciones de la participación de Juan Guaidó y otros miembros de su pretendida administración paralela tanto en el cerco económico y financiero, como en el secuestro de Saab.

#EnVideo📹| Jefe de la Delegación del Gobierno Venezolano para el Diálogo, @jorgerpsuv, afirmó que serán presentadas las pruebas de cómo están involucrados Juan Guaidó y Julio Borges, en el secuestro de Alex Sabb.#VictoriaDeLaVerdadpic.twitter.com/rqNv9QOtej — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 21, 2023

"Más temprano que tarde vamos a presentar las pruebas de cómo se involucraron Juan Guaidó, Julio Borges, Vanessa Neumann en el secuestro de Alex Saab", advirtió.