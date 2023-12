Una exayudante de Vin Diesel acusa al actor de agresión sexual

Una exasistente de Vin Diesel, estrella de la serie de películas 'Fast & Furious' ('Rápidos y Furiosos', en Hispanoamérica), presentó una denuncia ante un tribunal de Los Ángeles acusando al actor de haberla agredido sexualmente en 2010, informa Vanity Fair.

La denunciante, identificada como Asta Jonasson, era ayudante personal del actor durante la filmación de la quinta parte de la saga en la ciudad estadounidense de Atlanta. La joven, entonces recién graduada de la escuela de cine, era responsable de acompañar a Diesel en diferentes fiestas y estar cerca de él en caso de que asistiera a eventos sin su novia y otras mujeres quisieran tomar fotos con él.

Una noche de septiembre de 2010, Jonasson tuvo que esperar a su jefe en la habitación de un hotel mientras el actor pasaba tiempo con unas chicas a las que había conocido en un club. Luego de que las demás mujeres se fueron, Diesel agarró a su asistente de las manos y la tiró sobre la cama. La joven pidió al actor que se detuviera, se alejó y esperó junto a la puerta principal de la habitación a que se fuera, reseña la demanda.

"Tenía miedo de rechazar"

Sin embargo, Vin Diesel se acercó a Jonasson y empezó a acosarla, tocando sus partes íntimas y quitándole la ropa. "Jonasson tenía miedo de rechazar con más fuerza a su supervisor, sabiendo que sacarlo de esa habitación era crucial tanto para su seguridad personal como para su seguridad laboral", reza el documento judicial.

Posteriormente, la ayudante corrió por el pasillo hacia el cuarto de baño, donde la estrella de Hollywood la inmovilizó contra la pared y realizó un acto de agresión sexual poniendo la mano de Jonasson sobre su órgano viril.

Horas después de lo sucedido, Samantha Vincent, hermana de Diesel y presidenta de la compañía que había contratado a la joven, llamó a Jonasson para despedirla tras menos de dos semanas de trabajo. "Para ella estaba claro que la despedían porque ya no era útil: Vin Diesel la había utilizado para satisfacer sus deseos sexuales y ella se había resistido a sus agresiones sexuales", según la denuncia.

Además de agresión sexual, la demanda alega, entre otras cosas, discriminación por motivos de sexo/género, inflingir intencionalmente angustia emocional, entorno laboral hostil, despido injustificado y represalias.

Jonasson asegura que no pudo contar sobre lo sucedido durante años debido al acuerdo de no divulgación de información firmado en el momento de su contrato. De momento, Vin Diesel ni sus representantes no han comentado las acusaciones.