El líder de la ultraderecha en Chile anuncia su deseo de postularse a las presidenciales de 2025

El presidente del Partido Republicano de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, confirmó su deseo de postularse por tercera vez como candidato presidencial en las elecciones que se celebrarán en 2025.

"Me encantaría, no depende solo de mí. Siempre he dicho lo mismo: si dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí", comentó Kast en una entrevista en el programa Estado Nacional de 24 Horas.

Sobre la eventual posibilidad de competir en los comicios con la expresidenta Michelle Bachelet, Kast dijo: "No tengo problema. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida".