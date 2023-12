¿Serán movilizados los ucranianos que viven en el extranjero?

El martes, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseveró que la cúpula militar había propuesto movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales para las Fuerzas Armadas del país. Posteriormente, trascendió que a las filas también serían llamados los ucranianos que viven en el extranjero y que están en edad apta para el servicio militar.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, afirmó el jueves que se alentará en Alemania y otros países a los hombres de entre 25 y 60 años a presentarse en los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque dijo que se tratará de una invitación, dio a entender que habrá sanciones si faltan a los puntos citados.

Sin embargo, la cartera de Defensa especificó que las declaraciones del ministro habían sido presentadas inapropiadamente.

El jefe del departamento de prensa del organismo militar, Illarión Pavliuk, afirmó que se había "desplazado el énfasis" en las declaraciones de Umérov y que no había ninguna discusión sobre los mecanismos a utilizar para asegurar el alistamiento de ucranianos en el exterior.

"Tenemos derecho a igualar a todos"

No obstante, según el diputado de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) Vadim Ivchenko, en enero será presentado un proyecto de ley que permita reclutar a los ucranianos que residan en el extranjero.

"Los hombres en el extranjero serán iguales a los ucranianos en Ucrania, pasarán por los mismos procedimientos", indicó, detallando que deberán "pasar la identificación" y si están sujetos a la movilización, recibirán una citación. "Y entonces es tu elección: vuelves o te quedas allí y será una violación a la ley".

Por su parte, el asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podoliak, calificó de "correcta" la propuesta de Umérov, alegando que no es justo que los que se encuentran actualmente dentro del país asuman toda la "responsabilidad" por lo que está ocurriendo mientras otros, que están afuera, "esperen hasta que esta gente lo haga todo" para, cuando se acabe el conflicto, llegar y "seguir construyendo Ucrania como si no hubiera pasado nada".

"Tenemos derecho a igualar a todos", aseveró, señalando que esta cuestión deberá ser discutida entre el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa y la cartera de Asuntos Exteriores, entre otros. En este sentido, propuso privar a los ucranianos de permisos de residencia temporal, subsidios y "ciertas preferencias", de las que disponen.

Unos combatiendo y otros en el casino

Sobre la movilización complementaria de personas, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, declaró que es necesario acabar con la idea de que el conflicto con Rusia es un asunto meramente de los militares y señaló que todos los ciudadanos deben participar en él.

En este sentido, indicó que mientras los soldados ucranianos luchan contra las fuerzas rusas, el resto de la población "vive su vida: va al casino, a discotecas". "Hay que acabar con eso", aseveró, apuntando que debe existir "un sistema único", por medio del cual participen todos los ucranianos, y "no [lo hagan] selectivamente".

Asimismo, especificó que los militares "que están directamente en primera línea" deben tener la oportunidad de "descansar y rotar". "Alguien debería sustituirlos", agregó.

¿Qué dicen otros países?

Al respecto, el ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann, aseguró que el Gobierno no obligará a los ucranianos que residen en el país a realizar el servicio militar en su país de origen. "No se dará caso de que obliguemos a la gente a realizar el servicio militar obligatorio o el servicio militar contra su voluntad", manifestó el alto funcionario. "No puedo imaginar, dado que nuestra Constitución estipula que los ciudadanos alemanes no tienen que servir en las Fuerzas Armadas en contra de su voluntad, que podamos obligar a personas de otros países a hacerlo", añadió.

Actualmente, 189.484 hombres ucranianos, que están en edad apta para el servicio militar, se encuentran en Alemania, según Bild.

Por otra parte, el diputado del Bundestag (Parlamento alemán) y miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) Roderich Kiesewetter apoyó la propuesta de reclutar a los ucranianos que estén en Alemania y dijo que se trata de "una cuestión de justicia hacia los soldados que combaten y sus familias". "Es correcto que Ucrania esté haciendo esfuerzos ahora para llevar de vuelta a estos hombres", expresó, agregando que el Gobierno ucraniano les debería "proporcionar incentivos para que regresen voluntariamente".

Mientras, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia manifestaron sobre el Gobierno ucraniano: "No tiene base legal para pedirnos la extradición de estos ciudadanos, al igual que nosotros no tenemos la base para extraditarlos".