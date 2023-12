Una vecina ataca al actor Charlie Sheen en su casa e intenta estrangularlo

El actor estadounidense Charlie Sheen fue presuntamente atacado en su casa por una vecina en la ciudad estadounidense de Malibú, California, informa Fox11.

La tarde del 20 de diciembre, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles respondió a una llamada sobre una disputa entre vecinos en la casa de Sheen, quien fue identificado como víctima por los agentes de seguridad.

"La sospechosa, Electra Schrock, fue arrestada por asalto con un arma mortal, fuerza que podría haber creado grandes lesiones corporales [...] y robo residencial", comunicó el departamento.

Según los informes, Schrock, de 47 años, habría entrado a la fuerza en la casa del actor e intentó estrangularle, rasgándole la camisa durante el ataque.

La presunta atacante se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención Regional Century en Lynwood y está previsto que comparezca ante un tribunal la próxima semana. La mujer ya fue arrestada en marzo de este año por otro delito grave.

Charlie Sheen es conocido por sus interpretaciones en películas como 'The Rookie', 'Young Guns' y 'Wall Street', pero sobre todo, por su papel de Charlie Harper en la comedia televisiva 'Two and a Half Men' ('Dos hombres y medio', en español).