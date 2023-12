Estonia está "dispuesta a ayudar a Ucrania" en la movilización de ucranianos que residen en su territorio

Estonia está dispuesta a entregar a Ucrania a los ciudadanos ucranianos aptos para el servicio militar si Kiev lo solicita, pero esta práctica debe apoyarse en una base jurídica, según ha afirmado el ministro del Interior del país báltico, Lauri Laanemets.

Conforme al derecho internacional, Ucrania no puede movilizar a sus ciudadanos residentes en Estonia debido a la ausencia del pertinente acuerdo bilateral, explicó el ministro citado por Postimees.

"Estonia no se mantendrá al margen. Estamos dispuestos a firmar un acuerdo y ayudar a Ucrania con mucho gusto. Somos conscientes de dónde viven estas personas en Estonia. Estamos dispuestos a ayudar a llevar a estas personas de Estonia a Ucrania si lo necesitan", declaró.

Laanemets precisó que unos 7.500 ucranianos en edad militar residen en su país, pero indicó que es importante entender que no todos son aptos para el servicio militar.

Por su parte, Janek Magi, jefe del Departamento de Política Fronteriza y Migratoria del Ministerio del Interior, dijo que la entidad que él encabeza ha discutido el asunto con el embajador ucraniano, aunque de momento no ha habido solicitudes oficiales por parte de Kiev.

"Ucrania no tiene motivos legales para pedirnos que entreguemos a estos ciudadanos, ni nosotros tenemos motivos para entregárselos", explicó.

La disposición de Estonia no es compartida por otro país miembro de la Unión Europea, Alemania, donde viven más de 160.000 ucranianos en edad militar. Así, el ministro alemán de Justicia, Marco Buschmann, aseguró que el Gobierno no obligará a los ucranianos que residen en el país a realizar el servicio militar en su nación de origen. "No se dará el caso de que obliguemos a la gente a realizar el servicio militar obligatorio o el servicio militar contra su voluntad", manifestó el alto funcionario. "No puedo imaginar, dado que nuestra Constitución estipula que los ciudadanos alemanes no tienen que servir en las Fuerzas Armadas en contra de su voluntad, que podamos obligar a personas de otros países a hacerlo", añadió.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseveró el martes que la cúpula militar había propuesto movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales. Posteriormente, trascendió que a las filas también serían llamados los ucranianos que viven en el extranjero y que están en edad apta para el servicio militar.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, afirmó el jueves que se alentará en Alemania y otros países a los hombres de entre 25 y 60 años a presentarse en los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque dijo que se tratará de una invitación, dio a entender que habrá sanciones para quienes se niegen.

Según el diputado de la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano) Vadim Ivchenko, en enero se presentará un proyecto de ley que permita reclutar a los ucranianos que residan en el extranjero.