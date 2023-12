Hamás anuncia la posible muerte de cinco rehenes israelíes en un ataque de las FDI

Hamás ha perdido contacto con una facción que era responsable de cinco rehenes israelíes, comunicó Abu Ubaida, el portavoz de las Brigadas al Qassam, el brazo militar del grupo palestino. El vocero señaló que el contacto con los representantes de la agrupación se perdió como resultado del "bárbaro bombardeo sionista".

Abu Ubaida detalló que entre los cinco rehenes figuran tres ancianos israelíes que anteriormente suplicaron por su liberación en un video publicado por Hamás. "Estimamos que los rehenes murieron a causa de los bombardeos de la Fuerza Aérea [israelí] en la Franja de Gaza", añadió el portavoz en su cuenta de Telegram.

Hamás publicó el domingo un polémico video, de un minuto, que muestra a tres ancianos israelíes cautivos suplicando por su liberación. Uno de ellos, que se identificó como Haiem Bery, de 79 años, dijo en hebreo que estaba retenido junto con otros rehenes ancianos con enfermedades crónicas y que sus condiciones eran duras.

"Tienen que liberarnos de aquí. No importa el costo. No queremos ser víctimas directas de los ataques aéreos militares [israelíes]. Libérenos sin condiciones", clamó. El video concluye con los tres hombres diciendo al unísono: "No nos dejen envejecer aquí". Antes detalla que los tres rehenes proceden del kibutz Nir Oz, situado junto a la frontera israelí, que fue blanco de los ataques del 7 de octubre.

Los otros dos rehenes fueron identificados por los medios de comunicación israelíes como Amiram Cooper, de 84 años, y Yoram Metzger, de 80 años, que fueron secuestrados el mismo día.

Por su parte, Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), calificó de "terror atroz" el más reciente video de Hamás, según The Times of Israel. También señaló que el mundo debe trabajar para verificar sus condiciones y prestarles la ayuda médica.

"Haiem, Yoram y Amiram [los hombres que figuran en el video], espero que puedan oírme esta noche. Deben saber que estamos haciendo todo lo posible para que vuelvan sanos y salvos a casa. No descansaremos hasta que vuelvan", aseguró Hagari.