"Vamos a desatar una ofensiva de protección": Colombia incrementará la presencia militar en el Cauca

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, anunció este domingo el lanzamiento de una ofensiva de la fuerza pública en el departamento del Cauca, ubicado al suroccidente del país, después del Consejo de Seguridad extraordinario junto presidente Gustavo Petro, convocado el día de ayer para revisar la situación de orden público en la zona.

"Vamos a desatar una ofensiva de protección a la población civil", declaró el ministro, explicando que esto implicará el incremento y refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad en el Cauca, departamento sacudido por una ola de violencia.

Velásquez aseguró que esta instrucción es una orden "muy clara y perentoria" por parte de Petro, quien por su parte solicitó a la ciudadanía del Cauca que proporcione cualquier información que tenga sobre sobre los autores de la masacre, refiriéndose a las cinco personas asesinadas el día de ayer en el sector Carbonero de Santander de Quilichao, en el norte de ese departamento.

Capturar cuanto antes a los autores de la masacre en Santander de Quilichao. Solicito a la ciudadanía caucana cualquier información que se tenga sobre los asesinos. https://t.co/hfutc49Py6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 23, 2023

Asimismo, Velásquez afirmó que el Gobierno cree que es "altamente probable" que las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central de Dagoberto Ramos, sean los autores de la masacre.

"No vamos a concluir hasta lograr el objetivo", insistió Velásquez, explicando que el propósito de la ofensiva no solo es capturar a los autores del crimen, si no generar "una gran acción coordinada" junto a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para "hacer efectivas las capturas de miembros de estas organizaciones armadas ilegales, que en el Cauca han venido asesinando a indígenas, a miembros de organizaciones sociales y líderes comunitarios".