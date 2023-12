"Es la línea roja": China condena la foto de un diputado argentino cercano a Milei con la representante de Taiwán

China condenó la foto publicada el viernes por el diputado libertario argentino Agustín Romo en la que aparece con la representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina, Florencia Miao-hunga Hsie, informa Todo Noticias.

"La cuestión de Taiwán es la línea roja primordial de China y es el núcleo de los intereses medulares de nuestro país", dijeron al medio voceros de Pekín.

Con la foto, el legislador, que, según TN, estuvo muy cerca de Javier Milei a lo largo de toda la campaña presidencial, agradeció a la representante por la entrega de "300 cajas navideñas" para los necesitados y calificó a Taiwán como "un ejemplo para el mundo libre".

Hoy estuve en la Oficina Comercial de @Taiwan_Argentin. Nos regalaron 300 cajas navideñas para los más necesitados que vamos a estar repartiendo en la Provincia de Buenos Aires. Taiwan está en el puesto número uno del índice de libertad económica. Un ejemplo para el mundo libre. pic.twitter.com/gDHltQPeIP — Agustín Romo (@agustinromm) December 22, 2023

Argentina no reconoce diplomáticamente a Taiwán, considerado por China como parte irrenunciable de su territorio, y se adhiere a la política de una sola China. En este contexto, el mensaje de Romo generó mucho ruido dentro del Gobierno argentino y en la ya tensionada relación entre los dos países, señala TN.

"Fue impactante el mensaje", afirmaron al medio distintas fuentes. TN también obtuvo un breve comunicado desde China al respecto que dice: "En el mundo existe una sola China y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China".

"No voy a hacer negocios con ningún comunista"

La postura que hasta ahora había adoptado Milei hacia China, el segundo mayor socio comercial de Argentina, durante la campaña fue bastante dura. Entre otras cosas, dijo que no haría negocios con el país asiático y que cortar relaciones "no sería una tragedia macroeconómica".

"Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí", afirmó Milei. Así, el nuevo presidente argentino ha declarado repetidamente su intención de romper los lazos con Pekín, afirmando que "no va a hacer negocios con ningún comunista".

Sin embargo, tras su toma de posesión se reunió con Wu Weihua, enviado especial del presidente chino Xi Jinping. Tras la investidura presidencial de Milei, desde el Ministerio de Exteriores chino aseguraron que "el nuevo Gobierno de Argentina otorga gran importancia a sus relaciones" con el país asiático y continuará siguiendo firmemente el principio de una sola China.

Según la Cancillería, "Argentina está dispuesta a promover aún más los intercambios y la cooperación profundos entre los dos países en diversos campos, incluidos la economía y el comercio". Además, este jueves Milei designó a Marcelo Suárez Salvia como nuevo embajador de su país en la República Popular China.